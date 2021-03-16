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أمانة الرياض: تعقيم 6232 موقعاً خلال 7 أيام

نفّذت 4832 حملة رقابية و3250 جولة إصحاح بيئي

قالت أمانة منطقة الرياض إنها عقمت 6232 موقعاً خلال 7 أيام.

وأوضحت الأمانة عبر حسابها في تويتر، مساء أمس: اهتماماً بالمحافظات والمراكز التابعة للعاصمة.. ‫#أمانة_منطقة_الرياض تعقم 6232 موقعاً، وتنفذ 4832 حملة رقابية، و3250 جولة إصحاح بيئي خلال 7 أيام في كامل نطاق بلديات المنطقة.

أمانة الرياض الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الرياض: تعقيم 6232 موقعاً خلال 7 أيام
سبق

قالت أمانة منطقة الرياض إنها عقمت 6232 موقعاً خلال 7 أيام.

وأوضحت الأمانة عبر حسابها في تويتر، مساء أمس: اهتماماً بالمحافظات والمراكز التابعة للعاصمة.. ‫#أمانة_منطقة_الرياض تعقم 6232 موقعاً، وتنفذ 4832 حملة رقابية، و3250 جولة إصحاح بيئي خلال 7 أيام في كامل نطاق بلديات المنطقة.

16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442
08:55 AM

أمانة الرياض: تعقيم 6232 موقعاً خلال 7 أيام

نفّذت 4832 حملة رقابية و3250 جولة إصحاح بيئي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت أمانة منطقة الرياض إنها عقمت 6232 موقعاً خلال 7 أيام.

وأوضحت الأمانة عبر حسابها في تويتر، مساء أمس: اهتماماً بالمحافظات والمراكز التابعة للعاصمة.. ‫#أمانة_منطقة_الرياض تعقم 6232 موقعاً، وتنفذ 4832 حملة رقابية، و3250 جولة إصحاح بيئي خلال 7 أيام في كامل نطاق بلديات المنطقة.

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