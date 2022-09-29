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"دهانات الجزيرة" ترعى وتنظّم فعاليات احتفالية باليوم الوطني الـ 91

احتفالاً باليوم الوطني الـ 91 للمملكة قامت "دهانات الجزيرة" عملاق صناعة الدهانات والألوان والحلول الإنشائية عالية الجودة في المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا برعاية وتنظيم فعاليات احتفالية بهذه المناسبة السنوية الغالية في عدد من مدن المملكة.

فقد كانت "دهانات الجزيرة" الراعي الرسمي لبرامج الفعالية الاحتفالية التي شهدتها المدينة العالية بأبها، وهي من الأماكن السياحية الأبرز حالياً في منطقة عسير، لإطلالاتها الساحرة على أبها وجبالها التي تعانق السحاب، فضلاً توفر المواقع الترفيهية والمطاعم والكافيهات فيها.

تضمنّت الاحتفالية رسم لوحات فنية بأيدي مجموعة من فناني المنطقة المبدعين باستخدام منتجات "دهانات الجزيرة"، ومن خلال شاشات ضخمة منتشرة في أرجاء الموقع استحضرت فيديوهات متنوعة ماضي المملكة وتراثها الثري، وحاضرها المزدهر، ومستقبلها المشرق، وصاحب الاحتفالية مجموعة من الفعاليات والنشاطات، مثل الخطوة الجنوبية والألعاب البهلوانية ومشاركتها مع الجمهور، هذا بالإضافة إلى إبراز إنجازات الشركة وما تقدّمه من خدمات للمجتمع، بما في ذلك عروضها الكبرى على منتجاتها التي وصلت إلى 50% لطلبات الأونلاين احتفاءً بهذه المناسبة.

على نفس الصعيد نظّمت "دهانات الجزيرة" فعاليات احتفالية في مراكزها الإدارية بعدد من مدن المملكة، إبرازاً لقصة النجاح والمسيرة المظفرة في بلادنا الحبيبة تحت ظل راية التوحيد الخالدة، حيث زيّنت مداخل مباني الشركة بالورود واللوحات الجمالية المعبّرة عن الفرحة بيوم الوطن ونهضته المباركة تحت شعار "هي لنا دار"، وأعدت ركناً يبرز الحفاوة بهذا اليوم الأغر، على وقع عزف النشيد الوطني للمملكة، تضمّن عرض فيديوهات تمجّد المناسبة، والتصوير مع الصقور، كما تمّ تقديم صنوف من الضيافة، وتوزيع مجموعة من الهدايا التذكارية وباقات الزهور على الموظفين.

مشاركة "دهانات الجزيرة" واحتفالها برعاية فعالية اليوم الوطني السعودي ٩١ بالمدينة العالية في أبها احتفال "دهانات الجزيرة" مع موظفيها بمناسبة اليوم الوطني الـ 91

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"دهانات الجزيرة" ترعى وتنظّم فعاليات احتفالية باليوم الوطني الـ 91
سبق

احتفالاً باليوم الوطني الـ 91 للمملكة قامت "دهانات الجزيرة" عملاق صناعة الدهانات والألوان والحلول الإنشائية عالية الجودة في المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا برعاية وتنظيم فعاليات احتفالية بهذه المناسبة السنوية الغالية في عدد من مدن المملكة.

فقد كانت "دهانات الجزيرة" الراعي الرسمي لبرامج الفعالية الاحتفالية التي شهدتها المدينة العالية بأبها، وهي من الأماكن السياحية الأبرز حالياً في منطقة عسير، لإطلالاتها الساحرة على أبها وجبالها التي تعانق السحاب، فضلاً توفر المواقع الترفيهية والمطاعم والكافيهات فيها.

تضمنّت الاحتفالية رسم لوحات فنية بأيدي مجموعة من فناني المنطقة المبدعين باستخدام منتجات "دهانات الجزيرة"، ومن خلال شاشات ضخمة منتشرة في أرجاء الموقع استحضرت فيديوهات متنوعة ماضي المملكة وتراثها الثري، وحاضرها المزدهر، ومستقبلها المشرق، وصاحب الاحتفالية مجموعة من الفعاليات والنشاطات، مثل الخطوة الجنوبية والألعاب البهلوانية ومشاركتها مع الجمهور، هذا بالإضافة إلى إبراز إنجازات الشركة وما تقدّمه من خدمات للمجتمع، بما في ذلك عروضها الكبرى على منتجاتها التي وصلت إلى 50% لطلبات الأونلاين احتفاءً بهذه المناسبة.

على نفس الصعيد نظّمت "دهانات الجزيرة" فعاليات احتفالية في مراكزها الإدارية بعدد من مدن المملكة، إبرازاً لقصة النجاح والمسيرة المظفرة في بلادنا الحبيبة تحت ظل راية التوحيد الخالدة، حيث زيّنت مداخل مباني الشركة بالورود واللوحات الجمالية المعبّرة عن الفرحة بيوم الوطن ونهضته المباركة تحت شعار "هي لنا دار"، وأعدت ركناً يبرز الحفاوة بهذا اليوم الأغر، على وقع عزف النشيد الوطني للمملكة، تضمّن عرض فيديوهات تمجّد المناسبة، والتصوير مع الصقور، كما تمّ تقديم صنوف من الضيافة، وتوزيع مجموعة من الهدايا التذكارية وباقات الزهور على الموظفين.

29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
08:56 PM
اخر تعديل
29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
09:42 PM

"دهانات الجزيرة" ترعى وتنظّم فعاليات احتفالية باليوم الوطني الـ 91

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفالاً باليوم الوطني الـ 91 للمملكة قامت "دهانات الجزيرة" عملاق صناعة الدهانات والألوان والحلول الإنشائية عالية الجودة في المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا برعاية وتنظيم فعاليات احتفالية بهذه المناسبة السنوية الغالية في عدد من مدن المملكة.

فقد كانت "دهانات الجزيرة" الراعي الرسمي لبرامج الفعالية الاحتفالية التي شهدتها المدينة العالية بأبها، وهي من الأماكن السياحية الأبرز حالياً في منطقة عسير، لإطلالاتها الساحرة على أبها وجبالها التي تعانق السحاب، فضلاً توفر المواقع الترفيهية والمطاعم والكافيهات فيها.

تضمنّت الاحتفالية رسم لوحات فنية بأيدي مجموعة من فناني المنطقة المبدعين باستخدام منتجات "دهانات الجزيرة"، ومن خلال شاشات ضخمة منتشرة في أرجاء الموقع استحضرت فيديوهات متنوعة ماضي المملكة وتراثها الثري، وحاضرها المزدهر، ومستقبلها المشرق، وصاحب الاحتفالية مجموعة من الفعاليات والنشاطات، مثل الخطوة الجنوبية والألعاب البهلوانية ومشاركتها مع الجمهور، هذا بالإضافة إلى إبراز إنجازات الشركة وما تقدّمه من خدمات للمجتمع، بما في ذلك عروضها الكبرى على منتجاتها التي وصلت إلى 50% لطلبات الأونلاين احتفاءً بهذه المناسبة.

على نفس الصعيد نظّمت "دهانات الجزيرة" فعاليات احتفالية في مراكزها الإدارية بعدد من مدن المملكة، إبرازاً لقصة النجاح والمسيرة المظفرة في بلادنا الحبيبة تحت ظل راية التوحيد الخالدة، حيث زيّنت مداخل مباني الشركة بالورود واللوحات الجمالية المعبّرة عن الفرحة بيوم الوطن ونهضته المباركة تحت شعار "هي لنا دار"، وأعدت ركناً يبرز الحفاوة بهذا اليوم الأغر، على وقع عزف النشيد الوطني للمملكة، تضمّن عرض فيديوهات تمجّد المناسبة، والتصوير مع الصقور، كما تمّ تقديم صنوف من الضيافة، وتوزيع مجموعة من الهدايا التذكارية وباقات الزهور على الموظفين.

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