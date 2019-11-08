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تنبيه لـ "الأرصاد": أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرّمة

تستمر حتى الساعة 9 مساءً .. و"المدني" تدعو إلى الحيطة والحذر

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً من أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية الأفقية على محافظات: الطائف، وأضم، والعرضيات، والعاصمة المقدّسة، والكامل، وميسان، مشيرةً إلى أن الحالة المناخية تبدأ الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة 9 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، الجميع، إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالة المناخية، متمنيةً السلامة للجميع.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيه لـ "الأرصاد": أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرّمة
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً من أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية الأفقية على محافظات: الطائف، وأضم، والعرضيات، والعاصمة المقدّسة، والكامل، وميسان، مشيرةً إلى أن الحالة المناخية تبدأ الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة 9 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، الجميع، إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالة المناخية، متمنيةً السلامة للجميع.

08 نوفمبر 2019 - 11 ربيع الأول 1441
01:09 PM

تنبيه لـ "الأرصاد": أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرّمة

تستمر حتى الساعة 9 مساءً .. و"المدني" تدعو إلى الحيطة والحذر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً من أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية الأفقية على محافظات: الطائف، وأضم، والعرضيات، والعاصمة المقدّسة، والكامل، وميسان، مشيرةً إلى أن الحالة المناخية تبدأ الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة 9 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، الجميع، إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالة المناخية، متمنيةً السلامة للجميع.

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