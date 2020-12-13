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مع بدء الاختبارات.. "تجتازها بأمان" مبادرة من جامعة شقراء.. لمدة 4 أيام

توعوية تقنية لرفع التحصيل والمساهمة في تخطي الصعاب

أطلقت، اليوم، جامعة شقراء ممثلةً في عمادة شؤون الطلاب برنامج "نجتازها بأمان" لكل طلاب وطالبات الجامعة، عبارة عن جلسات إرشادية عن بعد تستمر 4 أيام متواصلة، وذلك تزامناً مع بداية الاختبارات الفصلية.

ويهدف البرنامج لمساعدة الطلاب والطالبات على الاستعداد الجيد للاختبارات وتخطي العقبات المصاحبة لها، إضافةً إلى المساهمة في رفع تحصيل الطلاب من خلال تقديم اهم الوسائل للمذاكرة.

ويشتمل البرنامج على 4 جلسات إرشادية منوعة، تنفذ باستخدام تقنيات التعليم والتدريب عن بُعد، وتقوم على أساليب النصح والإرشاد، والحوار، والإجابة عن استفسارات الطلاب والطالبات.

وتبدأ جلسات البرنامج اليوم الأحد الساعة 4 مساء، إذ تقدم الدكتورة أسماء الكبس، من كلية العلوم والدراسات الإنسانية بحريملاء الجلسة الإرشادية الأولى بعنوان مهارات الاستعداد الجيد للاختبارات وتحسين عادات الاستذكار.

كما تقدم الدكتورة زهرة الحليلي من كلية العلوم والآداب بساجر الجلسة الإرشادية الثانية بعنوان مهارات التغلب على قلق الاختبار وزيادة الثقة بالنفس.

فيما يقدم الدكتور أمية العمري من كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بشقراء الجلسة الإرشادية الثالثة بعنوان مهارات التعامل مع الاختبارات الإلكترونية. وتقدم الدكتورة جوزاء العتيبي من كلية التربية بالمزاحمية، الجلسة الإرشادية الأخيرة بعنوان توجيهات هامة للاعتماد على النفس والأمانة في الاختبارات الإلكترونية.

وتأتي هذه البرامج ضمن سلسلة فعاليات أقامتها جامعة شقراء "عن بُعد"، ونقلتها عبر منصات التواصل، وذلك خلال هذا الفصل الاستثنائي بسبب جائحة كورونا؛ استغلالاً منها لوسائل التقنية في إبراز دورها التعليمي والتثقيفي، وإسهاماً منها في صقل مواهب الطلاب والطالبات والرفع من تحصيلهم العلمي.

جامعة شقراء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مع بدء الاختبارات.. "تجتازها بأمان" مبادرة من جامعة شقراء.. لمدة 4 أيام
سبق

أطلقت، اليوم، جامعة شقراء ممثلةً في عمادة شؤون الطلاب برنامج "نجتازها بأمان" لكل طلاب وطالبات الجامعة، عبارة عن جلسات إرشادية عن بعد تستمر 4 أيام متواصلة، وذلك تزامناً مع بداية الاختبارات الفصلية.

ويهدف البرنامج لمساعدة الطلاب والطالبات على الاستعداد الجيد للاختبارات وتخطي العقبات المصاحبة لها، إضافةً إلى المساهمة في رفع تحصيل الطلاب من خلال تقديم اهم الوسائل للمذاكرة.

ويشتمل البرنامج على 4 جلسات إرشادية منوعة، تنفذ باستخدام تقنيات التعليم والتدريب عن بُعد، وتقوم على أساليب النصح والإرشاد، والحوار، والإجابة عن استفسارات الطلاب والطالبات.

وتبدأ جلسات البرنامج اليوم الأحد الساعة 4 مساء، إذ تقدم الدكتورة أسماء الكبس، من كلية العلوم والدراسات الإنسانية بحريملاء الجلسة الإرشادية الأولى بعنوان مهارات الاستعداد الجيد للاختبارات وتحسين عادات الاستذكار.

كما تقدم الدكتورة زهرة الحليلي من كلية العلوم والآداب بساجر الجلسة الإرشادية الثانية بعنوان مهارات التغلب على قلق الاختبار وزيادة الثقة بالنفس.

فيما يقدم الدكتور أمية العمري من كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بشقراء الجلسة الإرشادية الثالثة بعنوان مهارات التعامل مع الاختبارات الإلكترونية. وتقدم الدكتورة جوزاء العتيبي من كلية التربية بالمزاحمية، الجلسة الإرشادية الأخيرة بعنوان توجيهات هامة للاعتماد على النفس والأمانة في الاختبارات الإلكترونية.

وتأتي هذه البرامج ضمن سلسلة فعاليات أقامتها جامعة شقراء "عن بُعد"، ونقلتها عبر منصات التواصل، وذلك خلال هذا الفصل الاستثنائي بسبب جائحة كورونا؛ استغلالاً منها لوسائل التقنية في إبراز دورها التعليمي والتثقيفي، وإسهاماً منها في صقل مواهب الطلاب والطالبات والرفع من تحصيلهم العلمي.

13 ديسمبر 2020 - 28 ربيع الآخر 1442
04:28 PM

مع بدء الاختبارات.. "تجتازها بأمان" مبادرة من جامعة شقراء.. لمدة 4 أيام

توعوية تقنية لرفع التحصيل والمساهمة في تخطي الصعاب

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فلاح الجوفان - شقراء
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أطلقت، اليوم، جامعة شقراء ممثلةً في عمادة شؤون الطلاب برنامج "نجتازها بأمان" لكل طلاب وطالبات الجامعة، عبارة عن جلسات إرشادية عن بعد تستمر 4 أيام متواصلة، وذلك تزامناً مع بداية الاختبارات الفصلية.

ويهدف البرنامج لمساعدة الطلاب والطالبات على الاستعداد الجيد للاختبارات وتخطي العقبات المصاحبة لها، إضافةً إلى المساهمة في رفع تحصيل الطلاب من خلال تقديم اهم الوسائل للمذاكرة.

ويشتمل البرنامج على 4 جلسات إرشادية منوعة، تنفذ باستخدام تقنيات التعليم والتدريب عن بُعد، وتقوم على أساليب النصح والإرشاد، والحوار، والإجابة عن استفسارات الطلاب والطالبات.

وتبدأ جلسات البرنامج اليوم الأحد الساعة 4 مساء، إذ تقدم الدكتورة أسماء الكبس، من كلية العلوم والدراسات الإنسانية بحريملاء الجلسة الإرشادية الأولى بعنوان مهارات الاستعداد الجيد للاختبارات وتحسين عادات الاستذكار.

كما تقدم الدكتورة زهرة الحليلي من كلية العلوم والآداب بساجر الجلسة الإرشادية الثانية بعنوان مهارات التغلب على قلق الاختبار وزيادة الثقة بالنفس.

فيما يقدم الدكتور أمية العمري من كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بشقراء الجلسة الإرشادية الثالثة بعنوان مهارات التعامل مع الاختبارات الإلكترونية. وتقدم الدكتورة جوزاء العتيبي من كلية التربية بالمزاحمية، الجلسة الإرشادية الأخيرة بعنوان توجيهات هامة للاعتماد على النفس والأمانة في الاختبارات الإلكترونية.

وتأتي هذه البرامج ضمن سلسلة فعاليات أقامتها جامعة شقراء "عن بُعد"، ونقلتها عبر منصات التواصل، وذلك خلال هذا الفصل الاستثنائي بسبب جائحة كورونا؛ استغلالاً منها لوسائل التقنية في إبراز دورها التعليمي والتثقيفي، وإسهاماً منها في صقل مواهب الطلاب والطالبات والرفع من تحصيلهم العلمي.

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