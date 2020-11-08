النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كلينتون": فوز "بايدن" في انتخابات الرئاسة رفض لـ"ترامب"

وصفت الحدث بأنه صناعة للتاريخ

اعتبرت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، أن "فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية، يعد رفضاً للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب"، بحسب ما أورد اليوم (الأحد)، موقع "روسيا اليوم".

وقالت هيلاري كلينتون على "تويتر": "لقد تحدث الناخبون، واختاروا جو بايدن وكامالا هاريس ليكونا الرئيس المقبل للولايات المتحدة ونائبته".

وأضافت: "إنها صناعة للتاريخ.. ورفض لترامب.. وبداية صفحة جديدة لأمريكا".

الرئيس الأمريكي الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن دونالد ترامب

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"كلينتون": فوز "بايدن" في انتخابات الرئاسة رفض لـ"ترامب"
سبق

اعتبرت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، أن "فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية، يعد رفضاً للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب"، بحسب ما أورد اليوم (الأحد)، موقع "روسيا اليوم".

وقالت هيلاري كلينتون على "تويتر": "لقد تحدث الناخبون، واختاروا جو بايدن وكامالا هاريس ليكونا الرئيس المقبل للولايات المتحدة ونائبته".

وأضافت: "إنها صناعة للتاريخ.. ورفض لترامب.. وبداية صفحة جديدة لأمريكا".

08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442
08:52 PM
اخر تعديل
08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442
10:08 PM

"كلينتون": فوز "بايدن" في انتخابات الرئاسة رفض لـ"ترامب"

وصفت الحدث بأنه صناعة للتاريخ

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
5,375

اعتبرت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، أن "فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية، يعد رفضاً للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب"، بحسب ما أورد اليوم (الأحد)، موقع "روسيا اليوم".

وقالت هيلاري كلينتون على "تويتر": "لقد تحدث الناخبون، واختاروا جو بايدن وكامالا هاريس ليكونا الرئيس المقبل للولايات المتحدة ونائبته".

وأضافت: "إنها صناعة للتاريخ.. ورفض لترامب.. وبداية صفحة جديدة لأمريكا".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,641
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,941
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,064
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,111

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة