عقد ورشة تحضيرية لرصد الواقع البيئي بالنماص واحتياجاتها وتحدياتها.. الثلاثاء المقبل

في إطار سعي إمارة عسير للرقي بالبيئة ومكوناتها بمختلف المحافظات

تحت رعاية محافظ النماص سعد بن هياف القحطاني، تُعقد ورشة العمل التحضيرية لرصد الواقع البيئي بمحافظة النماص واحتياجاتها وتحدياتها، يوم الثلاثاء المقبل الموافق ١٥ سبتمبر الحالي بمقر بيت الطالب.

تبدأ فعاليات الورشة في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وتعتبر الورشة ترجمة لتوصيات المؤتمر الدولي الأول للبيئات الجبلية شبه الجافة "البيئة والتنمية المستدامة في منطقة عسير"، والذي عقد خلال الفترة ٥-8 من شهر سبتمبر الحالي.

وتسعى إمارة منطقة عسير إلى الرقي بالبيئة ومكوناتها بمختلف المحافظات من خلال تنفيذ الورش في الفترة بين ٢٣-٨-٢٠٢٠ إلى ٢٩-٩-٢٠٢٠ في جميع محافظات المنطقة، والعمل جنباً إلى جنب مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لرفع مستوى وعي الأفراد فيما يتعلق بمبادرات الوزارة، ومحاولة الاستفادة القصوى منها بما يحقق النمو والازدهار البيئي بالمنطقة.

وصرح مدير مكتب البيئة والمياة والزراعة بالنماص المهندس عبدالرحيم فايز الشهري، بأن أهداف هذه الورش هي: إشراك المهتمين والمتهمات في صناعة الوعي البيئي بمحافظات المنطقة، وتحديد الاحتياجات والتحديات التي تواجه البيئيين والبيئيات بالمحافظات، والعمل على معالجتها من خلال الاستفادة من الدعم المقدم من وزارة البيئة والمياه والزراعة وفرعها بالمنطقة ومكاتبها بالمحافظات، وإعداد خارطة بيئية مزمنة للمنطقة تتضمن الأولويات وسبل دعمها ودعوة ذوي الاختصاص من الجهات المعنية لدراستها ضمن جدول أعمال الورشة الرئيسية، وترشيح ممثلي المحافظات لحضور الورشة الرئيسية والتي تضم خبراء دوليين في شهر نوفمبر ٢٠٢٠.