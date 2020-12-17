النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"النيابة العامة" تكشف الإطاحة بتشكيل عصابي يديره وافدان: أدينوا بغسل الأموال

في الرياض ومكة والشرقية.. بلغ عددهم 17 متهماً وتلقوا المساعدة من موظفين حكوميين

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقاتها الجارية مع أحد المتهمين في جريمة غسل أموال تكشفت عن وجود تشكيل عصابي منظم مكون من مجموعة مقيمين في عدة مناطق من المملكة (الرياض، مكة المكرمة، الشرقية) بلغ عددهم سبعة عشر متهمًا.

وأشار المصدر أنه بقيام النيابة العامة بتحليل النمط الإجرامي وربط بعض مظاهر السلوك المؤثم في القضايا المماثلة، المستند إلى أحدث النظريات في علم التحقيق الجنائي، اتضح لها أن التشكيل يدار من قبل وافدين اثنين، وبتتبعها للحركة المالية لهذه الأموال وإجراء التحقيق المالي الموازي تمت الإطاحة بهما بمحافظة جدة، وتمثلت تلك العمليات في جمع وحيازة الأموال غير المشروعة، ونقلها، وتحويلها إلى خارج المملكة العربية السعودية، وبتكثيف التحقيق ومحاصرة المتهمين للوصول إلى المساهمين في الجريمة سواءً بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة اتضح تلقي هذا التشكيل العصابي المساعدة والتسهيل من قبل بعض الموظفين الحكوميين فتم الإطاحة بهم وتقديم الجميع للمحاكمة.

وكانت النيابة العامة قد جمعت أكثر من مائة وعشرين دليلاً وقرينةً ضد المتهمين قدمتها في لائحة الدعوى العامة إلى المحكمة المختصة، مما أثمر عن صدور الحكم الابتدائي بحقهم المتضمن إدانتهم جميعًا بغسل الأموال، والإخلال بواجبات الوظيفة العامة بحق الموظفين الحكوميين، وقد بلغت مدد سجنهم (72) عاماً، كما تضمن الحكم إبعاد غير السعوديين، والمنع من السفر للسعوديين لمدد مماثلة لمدة سجنهم بعد انتهاء محكوميتهم، ومصادرة المبالغ المالية المضبوطة مع التشكيل التي تجاوزت المليون ريال، والمركبتين المستخدمتين في الجريمة، ونشر منطوق الحكم الصادر ضدهم في إحدى الصحف المحلية على نفقتهم متضامنين.

النيابة العامة غسيل أموال تشكيل عصابي الرياض مكة المكرمة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"النيابة العامة" تكشف الإطاحة بتشكيل عصابي يديره وافدان: أدينوا بغسل الأموال
سبق

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقاتها الجارية مع أحد المتهمين في جريمة غسل أموال تكشفت عن وجود تشكيل عصابي منظم مكون من مجموعة مقيمين في عدة مناطق من المملكة (الرياض، مكة المكرمة، الشرقية) بلغ عددهم سبعة عشر متهمًا.

وأشار المصدر أنه بقيام النيابة العامة بتحليل النمط الإجرامي وربط بعض مظاهر السلوك المؤثم في القضايا المماثلة، المستند إلى أحدث النظريات في علم التحقيق الجنائي، اتضح لها أن التشكيل يدار من قبل وافدين اثنين، وبتتبعها للحركة المالية لهذه الأموال وإجراء التحقيق المالي الموازي تمت الإطاحة بهما بمحافظة جدة، وتمثلت تلك العمليات في جمع وحيازة الأموال غير المشروعة، ونقلها، وتحويلها إلى خارج المملكة العربية السعودية، وبتكثيف التحقيق ومحاصرة المتهمين للوصول إلى المساهمين في الجريمة سواءً بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة اتضح تلقي هذا التشكيل العصابي المساعدة والتسهيل من قبل بعض الموظفين الحكوميين فتم الإطاحة بهم وتقديم الجميع للمحاكمة.

وكانت النيابة العامة قد جمعت أكثر من مائة وعشرين دليلاً وقرينةً ضد المتهمين قدمتها في لائحة الدعوى العامة إلى المحكمة المختصة، مما أثمر عن صدور الحكم الابتدائي بحقهم المتضمن إدانتهم جميعًا بغسل الأموال، والإخلال بواجبات الوظيفة العامة بحق الموظفين الحكوميين، وقد بلغت مدد سجنهم (72) عاماً، كما تضمن الحكم إبعاد غير السعوديين، والمنع من السفر للسعوديين لمدد مماثلة لمدة سجنهم بعد انتهاء محكوميتهم، ومصادرة المبالغ المالية المضبوطة مع التشكيل التي تجاوزت المليون ريال، والمركبتين المستخدمتين في الجريمة، ونشر منطوق الحكم الصادر ضدهم في إحدى الصحف المحلية على نفقتهم متضامنين.

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
04:42 PM
اخر تعديل
17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
05:51 PM

"النيابة العامة" تكشف الإطاحة بتشكيل عصابي يديره وافدان: أدينوا بغسل الأموال

في الرياض ومكة والشرقية.. بلغ عددهم 17 متهماً وتلقوا المساعدة من موظفين حكوميين

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
15
10,096

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقاتها الجارية مع أحد المتهمين في جريمة غسل أموال تكشفت عن وجود تشكيل عصابي منظم مكون من مجموعة مقيمين في عدة مناطق من المملكة (الرياض، مكة المكرمة، الشرقية) بلغ عددهم سبعة عشر متهمًا.

وأشار المصدر أنه بقيام النيابة العامة بتحليل النمط الإجرامي وربط بعض مظاهر السلوك المؤثم في القضايا المماثلة، المستند إلى أحدث النظريات في علم التحقيق الجنائي، اتضح لها أن التشكيل يدار من قبل وافدين اثنين، وبتتبعها للحركة المالية لهذه الأموال وإجراء التحقيق المالي الموازي تمت الإطاحة بهما بمحافظة جدة، وتمثلت تلك العمليات في جمع وحيازة الأموال غير المشروعة، ونقلها، وتحويلها إلى خارج المملكة العربية السعودية، وبتكثيف التحقيق ومحاصرة المتهمين للوصول إلى المساهمين في الجريمة سواءً بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة اتضح تلقي هذا التشكيل العصابي المساعدة والتسهيل من قبل بعض الموظفين الحكوميين فتم الإطاحة بهم وتقديم الجميع للمحاكمة.

وكانت النيابة العامة قد جمعت أكثر من مائة وعشرين دليلاً وقرينةً ضد المتهمين قدمتها في لائحة الدعوى العامة إلى المحكمة المختصة، مما أثمر عن صدور الحكم الابتدائي بحقهم المتضمن إدانتهم جميعًا بغسل الأموال، والإخلال بواجبات الوظيفة العامة بحق الموظفين الحكوميين، وقد بلغت مدد سجنهم (72) عاماً، كما تضمن الحكم إبعاد غير السعوديين، والمنع من السفر للسعوديين لمدد مماثلة لمدة سجنهم بعد انتهاء محكوميتهم، ومصادرة المبالغ المالية المضبوطة مع التشكيل التي تجاوزت المليون ريال، والمركبتين المستخدمتين في الجريمة، ونشر منطوق الحكم الصادر ضدهم في إحدى الصحف المحلية على نفقتهم متضامنين.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,372
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,280
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,663
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,079

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة