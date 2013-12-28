الاتحاد يعلن إصابة مدافعه "حجازي": يحتاج إلى برنامج علاجي

أجرى فحوصاً طبية نتيجة شعوره بآلام خلال مباراة الهلال

أعلن نادي الإتحاد، إصابة مدافعه المصري أحمد حجازي؛ بعدما أجرى فحوصاً طبية، الأحد، نتيجة شعوره بآلامٍ خلال مباراة الهلال التي أُقيمت السبت، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال النادي عبر حسابه في تويتر: أجرى لاعب الفريق الأول لكرة القدم أحمد حجازي؛ فحوصاً طبية وبعد الفحوصات المبدئية التي خضع لها صباح اليوم في عيادة النادي، إثر الآلام التي شعر بها بعد نهاية لقاء أمس، أظهرت حاجة اللاعب إلى برنامج علاجي، ومتابعة طبية لتطوّر استجابته للعلاج، قبل السماح له بالعودة إلى المشاركة في التدريبات.