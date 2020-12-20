النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كوريا الجنوبية تسجل رقمًا قياسيًّا للإصابات اليومية بكورونا

1.097 إصابة في 24 ساعة

قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد: إن كوريا الجنوبية سجلت 1097 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك في رقم قياسي جديد للإصابات اليومية.

وأوضحت المراكز أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد وصل إلى 49665 حالة؛ بينما بلغ عدد الوفيات 674 في المجمل.

وتخطى العدد اليومي حاجز الألف حالة لليوم الخامس على التوالي في الوقت الذي يؤكد فيه بعض خبراء الصحة أن الحكومة بحاجة لتشديد قواعد التباعد الاجتماعي.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
كوريا الجنوبية تسجل رقمًا قياسيًّا للإصابات اليومية بكورونا
سبق

قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد: إن كوريا الجنوبية سجلت 1097 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك في رقم قياسي جديد للإصابات اليومية.

وأوضحت المراكز أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد وصل إلى 49665 حالة؛ بينما بلغ عدد الوفيات 674 في المجمل.

وتخطى العدد اليومي حاجز الألف حالة لليوم الخامس على التوالي في الوقت الذي يؤكد فيه بعض خبراء الصحة أن الحكومة بحاجة لتشديد قواعد التباعد الاجتماعي.

20 ديسمبر 2020 - 5 جمادى الأول 1442
08:29 AM

كوريا الجنوبية تسجل رقمًا قياسيًّا للإصابات اليومية بكورونا

1.097 إصابة في 24 ساعة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - سيئول
0
256

قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد: إن كوريا الجنوبية سجلت 1097 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك في رقم قياسي جديد للإصابات اليومية.

وأوضحت المراكز أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد وصل إلى 49665 حالة؛ بينما بلغ عدد الوفيات 674 في المجمل.

وتخطى العدد اليومي حاجز الألف حالة لليوم الخامس على التوالي في الوقت الذي يؤكد فيه بعض خبراء الصحة أن الحكومة بحاجة لتشديد قواعد التباعد الاجتماعي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,697
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,631
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,707
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,161

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة