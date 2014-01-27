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الاجتماع الرابع لفريق عمل دراسة إنشاء مجال جوي علوي موحد لدول مجلس التعاون

عبر تقنية الاتصال المرئي.. بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء

عقد فريق عمل دراسة إنشاء مجال جوي علوي موحد لدول المجلس، اليوم؛ اجتماعه الرابع عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء.

ونوقش خلال الاجتماع عدد من الأمور الفنية المتعلقة بالدراسة؛ ومنها الأولويات الفنية والتشغيلية لدعم التطبيق الجزئي للدراسة وصولًا للتطبيق الكامل لها ومتطلبات الربط الآلي بين نظم الملاحة الجوية بدول المجلس، وما تم بشأن تطبيق نظام معالجة خطط الطيران وغيرها من الموضوعات، وسيتم رفع التوصيات للاجتماع السابع عشر للجنة الملاحة الجوية لاتخاذ ما تراه بشأنها.

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الاجتماع الرابع لفريق عمل دراسة إنشاء مجال جوي علوي موحد لدول مجلس التعاون
سبق

عقد فريق عمل دراسة إنشاء مجال جوي علوي موحد لدول المجلس، اليوم؛ اجتماعه الرابع عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء.

ونوقش خلال الاجتماع عدد من الأمور الفنية المتعلقة بالدراسة؛ ومنها الأولويات الفنية والتشغيلية لدعم التطبيق الجزئي للدراسة وصولًا للتطبيق الكامل لها ومتطلبات الربط الآلي بين نظم الملاحة الجوية بدول المجلس، وما تم بشأن تطبيق نظام معالجة خطط الطيران وغيرها من الموضوعات، وسيتم رفع التوصيات للاجتماع السابع عشر للجنة الملاحة الجوية لاتخاذ ما تراه بشأنها.

27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442
04:43 PM

الاجتماع الرابع لفريق عمل دراسة إنشاء مجال جوي علوي موحد لدول مجلس التعاون

عبر تقنية الاتصال المرئي.. بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقد فريق عمل دراسة إنشاء مجال جوي علوي موحد لدول المجلس، اليوم؛ اجتماعه الرابع عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء.

ونوقش خلال الاجتماع عدد من الأمور الفنية المتعلقة بالدراسة؛ ومنها الأولويات الفنية والتشغيلية لدعم التطبيق الجزئي للدراسة وصولًا للتطبيق الكامل لها ومتطلبات الربط الآلي بين نظم الملاحة الجوية بدول المجلس، وما تم بشأن تطبيق نظام معالجة خطط الطيران وغيرها من الموضوعات، وسيتم رفع التوصيات للاجتماع السابع عشر للجنة الملاحة الجوية لاتخاذ ما تراه بشأنها.

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