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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي الحناكية والعلا

المركز: تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي الحناكية والعلا.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي الحناكية والعلا
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي الحناكية والعلا.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442
09:06 AM

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي الحناكية والعلا

المركز: تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي الحناكية والعلا.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

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