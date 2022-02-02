النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بزيادة 16% في قيمتها.. "سابك" تعزز تصنيف علامتها التجارية العالمية

وفق تقارير حديثة صادرة عن وكالة الاستشارات المستقلة "براند فاينانس"

أعلنت "سابك" اليوم ارتفاع قيمة علامتها التجارية بنسبة 16% مقارنة بالعام الماضي، حيث تبلغ الآن 4.67 مليارات دولار أمريكي.

وعززت هذه الزيادة، التي أكدتها تقارير حديثة صادرة عن وكالة الاستشارات المستقلة "براند فاينانس"، من مكانة (سابك) التي تحتل المرتبة الثانية على قائمة العلامات التجارية الأكثر قيمةً في صناعة الكيماويات، ومكانتها ضمن 500 علامة تجارية هي الأعلى قيمة في العالم.

وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي يوسف البنيان أن العلامة التجارية لشركة "سابك" تواصل تحقيق الرؤية المتمثلة في أن تصبح الشركة العالمية الرائدة المفضلة في مجال الكيماويات، حيث طورت "سابك" جميع أعمالها لتتمكّن من تلبية متطلبات العالم المتغير وخرجت من الظروف الاستثنائية -التي شهدها العامان الماضيان- أقوى مما كانت عليه".

وقال البنيان: استراتيجية "سابك" التجارية المرنة وتركيزها على الزبائن وبرامج تعزيز العلامة التجارية؛ تقود الشركة لمواصلة التحسن وتضعها في موضعٍ قوي للنمو في المستقبل.

وأضاف: قيمة العلامة التجارية زادت بأكثر من الضعف منذ عام 2014م، وارتقت "سابك" العام الماضي لتصبح ثاني أعلى العلامات التجارية قيمةً في صناعة الكيماويات.

وكانت "سابك" قد أطلقت عام 2019م حملةً إعلانية عالمية لتعزيز هويتها، بما يتسق مع التوجهات العالمية الكبرى، ومن أبرزها التركيز الكبير في العام 2021م نحو القطاع الصحي، وقد أخذت الحملة مساراً تصاعدياً نجح في التعريف بعلامة (سابك) التجارية بشكل واسع بين الفئات المستهدفة في جميع أنحاء العالم.

يُذكر أن "براند فاينانس" هي وكالة استشارات مستقلة رائدة في مجال تقييم العلامات التجارية على مستوى العالم، تصدر تصنيفاتها السنوية لأكبر العلامات التجارية في العالم التي تخضع لمجموعة من المعايير الصارمة لتقدير قيمة الإيرادات المستقبلية المنسوبة إلى العلامة التجارية وإمكانية ترخيص حقوق الملكية.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
بزيادة 16% في قيمتها.. "سابك" تعزز تصنيف علامتها التجارية العالمية
سبق

أعلنت "سابك" اليوم ارتفاع قيمة علامتها التجارية بنسبة 16% مقارنة بالعام الماضي، حيث تبلغ الآن 4.67 مليارات دولار أمريكي.

وعززت هذه الزيادة، التي أكدتها تقارير حديثة صادرة عن وكالة الاستشارات المستقلة "براند فاينانس"، من مكانة (سابك) التي تحتل المرتبة الثانية على قائمة العلامات التجارية الأكثر قيمةً في صناعة الكيماويات، ومكانتها ضمن 500 علامة تجارية هي الأعلى قيمة في العالم.

وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي يوسف البنيان أن العلامة التجارية لشركة "سابك" تواصل تحقيق الرؤية المتمثلة في أن تصبح الشركة العالمية الرائدة المفضلة في مجال الكيماويات، حيث طورت "سابك" جميع أعمالها لتتمكّن من تلبية متطلبات العالم المتغير وخرجت من الظروف الاستثنائية -التي شهدها العامان الماضيان- أقوى مما كانت عليه".

وقال البنيان: استراتيجية "سابك" التجارية المرنة وتركيزها على الزبائن وبرامج تعزيز العلامة التجارية؛ تقود الشركة لمواصلة التحسن وتضعها في موضعٍ قوي للنمو في المستقبل.

وأضاف: قيمة العلامة التجارية زادت بأكثر من الضعف منذ عام 2014م، وارتقت "سابك" العام الماضي لتصبح ثاني أعلى العلامات التجارية قيمةً في صناعة الكيماويات.

وكانت "سابك" قد أطلقت عام 2019م حملةً إعلانية عالمية لتعزيز هويتها، بما يتسق مع التوجهات العالمية الكبرى، ومن أبرزها التركيز الكبير في العام 2021م نحو القطاع الصحي، وقد أخذت الحملة مساراً تصاعدياً نجح في التعريف بعلامة (سابك) التجارية بشكل واسع بين الفئات المستهدفة في جميع أنحاء العالم.

يُذكر أن "براند فاينانس" هي وكالة استشارات مستقلة رائدة في مجال تقييم العلامات التجارية على مستوى العالم، تصدر تصنيفاتها السنوية لأكبر العلامات التجارية في العالم التي تخضع لمجموعة من المعايير الصارمة لتقدير قيمة الإيرادات المستقبلية المنسوبة إلى العلامة التجارية وإمكانية ترخيص حقوق الملكية.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
05:52 PM

بزيادة 16% في قيمتها.. "سابك" تعزز تصنيف علامتها التجارية العالمية

وفق تقارير حديثة صادرة عن وكالة الاستشارات المستقلة "براند فاينانس"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
106

أعلنت "سابك" اليوم ارتفاع قيمة علامتها التجارية بنسبة 16% مقارنة بالعام الماضي، حيث تبلغ الآن 4.67 مليارات دولار أمريكي.

وعززت هذه الزيادة، التي أكدتها تقارير حديثة صادرة عن وكالة الاستشارات المستقلة "براند فاينانس"، من مكانة (سابك) التي تحتل المرتبة الثانية على قائمة العلامات التجارية الأكثر قيمةً في صناعة الكيماويات، ومكانتها ضمن 500 علامة تجارية هي الأعلى قيمة في العالم.

وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي يوسف البنيان أن العلامة التجارية لشركة "سابك" تواصل تحقيق الرؤية المتمثلة في أن تصبح الشركة العالمية الرائدة المفضلة في مجال الكيماويات، حيث طورت "سابك" جميع أعمالها لتتمكّن من تلبية متطلبات العالم المتغير وخرجت من الظروف الاستثنائية -التي شهدها العامان الماضيان- أقوى مما كانت عليه".

وقال البنيان: استراتيجية "سابك" التجارية المرنة وتركيزها على الزبائن وبرامج تعزيز العلامة التجارية؛ تقود الشركة لمواصلة التحسن وتضعها في موضعٍ قوي للنمو في المستقبل.

وأضاف: قيمة العلامة التجارية زادت بأكثر من الضعف منذ عام 2014م، وارتقت "سابك" العام الماضي لتصبح ثاني أعلى العلامات التجارية قيمةً في صناعة الكيماويات.

وكانت "سابك" قد أطلقت عام 2019م حملةً إعلانية عالمية لتعزيز هويتها، بما يتسق مع التوجهات العالمية الكبرى، ومن أبرزها التركيز الكبير في العام 2021م نحو القطاع الصحي، وقد أخذت الحملة مساراً تصاعدياً نجح في التعريف بعلامة (سابك) التجارية بشكل واسع بين الفئات المستهدفة في جميع أنحاء العالم.

يُذكر أن "براند فاينانس" هي وكالة استشارات مستقلة رائدة في مجال تقييم العلامات التجارية على مستوى العالم، تصدر تصنيفاتها السنوية لأكبر العلامات التجارية في العالم التي تخضع لمجموعة من المعايير الصارمة لتقدير قيمة الإيرادات المستقبلية المنسوبة إلى العلامة التجارية وإمكانية ترخيص حقوق الملكية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,133
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,880
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,989
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,820

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة