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"الموارد البشرية " بالقصيم تكرم أعلى عشرة موظفين في تحقيق نسبة "الصلح بالتسوية"

"التويجري": مكافأة لهم على معالجتهم الدعاوى العمالية بمهارة تفاوضية عالية

قام مدير عام التسوية الودية في وكالة الشؤون العمالية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سليمان بن عبدالعزيز التويجري؛ بتكريم أعلى (١٠) موظفين بمنطقة القصيم المتميزين في تحقيق نسبة الصلح بالتسوية وتسليمهم شهادات شكر وتقدير على تميزهم.

جاء ذلك بحضور مدير عام فرع الوزارة د. فهد محمد المطلق، ومساعده لقطاع العمل أحمد فهد الوتيد.

وأكد "التويجري" على " قدرة وتمكن الموظفين بمنطقة القصيم من معالجة الدعاوى العمالية وإدارة جلسات الصلح بين طرفَي النزاع بمهارة تفاوضية عالية وبشكلٍ احترافي، الأمر الذي قلل من تدفق القضايا للمحاكم العمالية بالوصول إلى أعلى نسبة صلح بين أطراف الدعوى، إلكترونياً عبر الاتصال المرئي.

وقال " التويجري "هؤلاء الموظفون يستحقون التكريم لأنهم أسهموا في ارتفاع نسبة الصلح على مستوى المنطقة؛ لافتاً إلى أنه فخورٌ بهم وجميع الزملاء المصلحين على مستوى المملكة الذين يبذلون جهوداً يشكرون عليها وهم يستشعرون أهمية عملهم ودوره في الإصلاح.

وحول الدعاوى العمالية الواردة خلال النصف الأول ٢٠٢١ لمنطقة القصيم، قال "بلغ عدد الدعاوى الواردة 4329 دعوى، بنسبة صلح 66% من إجمالي العدد، أما المبالغ المستردة لمستحقيها 10.278.541 ريالاً، بعدد مصلحين تولوا القضايا السابقة ٢٠ مُصلحاً على مستوى منطقة القصيم ".


فيما ثمّن مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم د. فهد محمد المطلق ؛ زيارة مدير عام التسوية في المملكة، وحرصه على لقاء الموظفين ودعمهم، معبراً عن فخره بجهود منسوبي المنطقة.

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"الموارد البشرية " بالقصيم تكرم أعلى عشرة موظفين في تحقيق نسبة "الصلح بالتسوية"
سبق

قام مدير عام التسوية الودية في وكالة الشؤون العمالية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سليمان بن عبدالعزيز التويجري؛ بتكريم أعلى (١٠) موظفين بمنطقة القصيم المتميزين في تحقيق نسبة الصلح بالتسوية وتسليمهم شهادات شكر وتقدير على تميزهم.

جاء ذلك بحضور مدير عام فرع الوزارة د. فهد محمد المطلق، ومساعده لقطاع العمل أحمد فهد الوتيد.

وأكد "التويجري" على " قدرة وتمكن الموظفين بمنطقة القصيم من معالجة الدعاوى العمالية وإدارة جلسات الصلح بين طرفَي النزاع بمهارة تفاوضية عالية وبشكلٍ احترافي، الأمر الذي قلل من تدفق القضايا للمحاكم العمالية بالوصول إلى أعلى نسبة صلح بين أطراف الدعوى، إلكترونياً عبر الاتصال المرئي.

وقال " التويجري "هؤلاء الموظفون يستحقون التكريم لأنهم أسهموا في ارتفاع نسبة الصلح على مستوى المنطقة؛ لافتاً إلى أنه فخورٌ بهم وجميع الزملاء المصلحين على مستوى المملكة الذين يبذلون جهوداً يشكرون عليها وهم يستشعرون أهمية عملهم ودوره في الإصلاح.

وحول الدعاوى العمالية الواردة خلال النصف الأول ٢٠٢١ لمنطقة القصيم، قال "بلغ عدد الدعاوى الواردة 4329 دعوى، بنسبة صلح 66% من إجمالي العدد، أما المبالغ المستردة لمستحقيها 10.278.541 ريالاً، بعدد مصلحين تولوا القضايا السابقة ٢٠ مُصلحاً على مستوى منطقة القصيم ".


فيما ثمّن مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم د. فهد محمد المطلق ؛ زيارة مدير عام التسوية في المملكة، وحرصه على لقاء الموظفين ودعمهم، معبراً عن فخره بجهود منسوبي المنطقة.

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
09:49 PM

"الموارد البشرية " بالقصيم تكرم أعلى عشرة موظفين في تحقيق نسبة "الصلح بالتسوية"

"التويجري": مكافأة لهم على معالجتهم الدعاوى العمالية بمهارة تفاوضية عالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
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قام مدير عام التسوية الودية في وكالة الشؤون العمالية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سليمان بن عبدالعزيز التويجري؛ بتكريم أعلى (١٠) موظفين بمنطقة القصيم المتميزين في تحقيق نسبة الصلح بالتسوية وتسليمهم شهادات شكر وتقدير على تميزهم.

جاء ذلك بحضور مدير عام فرع الوزارة د. فهد محمد المطلق، ومساعده لقطاع العمل أحمد فهد الوتيد.

وأكد "التويجري" على " قدرة وتمكن الموظفين بمنطقة القصيم من معالجة الدعاوى العمالية وإدارة جلسات الصلح بين طرفَي النزاع بمهارة تفاوضية عالية وبشكلٍ احترافي، الأمر الذي قلل من تدفق القضايا للمحاكم العمالية بالوصول إلى أعلى نسبة صلح بين أطراف الدعوى، إلكترونياً عبر الاتصال المرئي.

وقال " التويجري "هؤلاء الموظفون يستحقون التكريم لأنهم أسهموا في ارتفاع نسبة الصلح على مستوى المنطقة؛ لافتاً إلى أنه فخورٌ بهم وجميع الزملاء المصلحين على مستوى المملكة الذين يبذلون جهوداً يشكرون عليها وهم يستشعرون أهمية عملهم ودوره في الإصلاح.

وحول الدعاوى العمالية الواردة خلال النصف الأول ٢٠٢١ لمنطقة القصيم، قال "بلغ عدد الدعاوى الواردة 4329 دعوى، بنسبة صلح 66% من إجمالي العدد، أما المبالغ المستردة لمستحقيها 10.278.541 ريالاً، بعدد مصلحين تولوا القضايا السابقة ٢٠ مُصلحاً على مستوى منطقة القصيم ".


فيما ثمّن مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم د. فهد محمد المطلق ؛ زيارة مدير عام التسوية في المملكة، وحرصه على لقاء الموظفين ودعمهم، معبراً عن فخره بجهود منسوبي المنطقة.

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