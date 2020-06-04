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سفارة المملكة بتونس تعيد 124 مواطناً ومواطنة إلى أرض الوطن

قدّمت لهم جميع وسائل المساعدة بما فيها "التحاليل الطبية"

أعادت سفارة المملكة العربية السعودية بتونس 124 من المواطنين السعوديين إلى أرض الوطن.

جاء ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وحرصاً من القيادة على سلامة وصحة المواطنين في الخارج في ظل تفشي جائحة كورونا المستجد، ومتابعة شؤونهم وعائلاتهم ومرافقيهم منذ بداية تفشي الفيروس في بلدان العالم، والتأكد من توفير كل ما من شأنه أن يضمن سلامتهم حتى عودتهم لأرض الوطن سالمين.

وقدّمت السفارة جميع وسائل المساعدة لهؤلاء المواطنين بدءاً من التحاليل الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد، مروراً بالترتيبات والتنسيق مع الجانب التونسي، وصولاً إلى تأمين رحلة على متن الخطوط الجوية العربية السعودية يوم 02 مايو الماضي، وذلك تحت إشراف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي.


وحرص السفير "العلي" على مرافقة المواطنين العالقين من مقر إقامتهم إلى مطار، تونس قرطاج الدولي بالعاصمة التونسية، للاطمئنان على رحلة عودة الرعايا السعوديين، عبر رحلة الخطوط السعودية إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

سفارة المملكة العربية السعودية تونس

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سفارة المملكة بتونس تعيد 124 مواطناً ومواطنة إلى أرض الوطن
سبق

أعادت سفارة المملكة العربية السعودية بتونس 124 من المواطنين السعوديين إلى أرض الوطن.

جاء ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وحرصاً من القيادة على سلامة وصحة المواطنين في الخارج في ظل تفشي جائحة كورونا المستجد، ومتابعة شؤونهم وعائلاتهم ومرافقيهم منذ بداية تفشي الفيروس في بلدان العالم، والتأكد من توفير كل ما من شأنه أن يضمن سلامتهم حتى عودتهم لأرض الوطن سالمين.

وقدّمت السفارة جميع وسائل المساعدة لهؤلاء المواطنين بدءاً من التحاليل الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد، مروراً بالترتيبات والتنسيق مع الجانب التونسي، وصولاً إلى تأمين رحلة على متن الخطوط الجوية العربية السعودية يوم 02 مايو الماضي، وذلك تحت إشراف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي.


وحرص السفير "العلي" على مرافقة المواطنين العالقين من مقر إقامتهم إلى مطار، تونس قرطاج الدولي بالعاصمة التونسية، للاطمئنان على رحلة عودة الرعايا السعوديين، عبر رحلة الخطوط السعودية إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
04:05 PM

سفارة المملكة بتونس تعيد 124 مواطناً ومواطنة إلى أرض الوطن

قدّمت لهم جميع وسائل المساعدة بما فيها "التحاليل الطبية"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعادت سفارة المملكة العربية السعودية بتونس 124 من المواطنين السعوديين إلى أرض الوطن.

جاء ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وحرصاً من القيادة على سلامة وصحة المواطنين في الخارج في ظل تفشي جائحة كورونا المستجد، ومتابعة شؤونهم وعائلاتهم ومرافقيهم منذ بداية تفشي الفيروس في بلدان العالم، والتأكد من توفير كل ما من شأنه أن يضمن سلامتهم حتى عودتهم لأرض الوطن سالمين.

وقدّمت السفارة جميع وسائل المساعدة لهؤلاء المواطنين بدءاً من التحاليل الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد، مروراً بالترتيبات والتنسيق مع الجانب التونسي، وصولاً إلى تأمين رحلة على متن الخطوط الجوية العربية السعودية يوم 02 مايو الماضي، وذلك تحت إشراف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي.


وحرص السفير "العلي" على مرافقة المواطنين العالقين من مقر إقامتهم إلى مطار، تونس قرطاج الدولي بالعاصمة التونسية، للاطمئنان على رحلة عودة الرعايا السعوديين، عبر رحلة الخطوط السعودية إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

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