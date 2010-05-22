المملكة المتحدة تسجل 2.694 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت المملكة المتحدة 2.694 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و6 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4.460.446، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127.716.