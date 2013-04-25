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حادث طريق الساحل "مكة- الليث".. يعيد مطالب الأهالي بوقف نزيف الأسفلت

أكدوا ضرورة وضع حلول لعملية الالتفاف التي تعتبر المدخل الوحيد للمخططات

أعاد حادث أمس الذي وقع على طريق الساحل "مكة- الليث" محاذاة لمخططات ولي العهد "1 و 2 و3 و4" مطالب الأهالي بضرورة وضع الحلول لعملية الالتفاف التي تعتبر المدخل الوحيد للمخططات.

وفي التفاصيل، وبحسب المصادر فإن الحادث خلّف إصابة واحدة تم نقلها إلى مستشفى النور التخصصي بمكة، فيما نتج عن الحادث احتراق مركبتين، باشرت على إثره الجهات المختصة.

وأكد الأهالي أن الالتفاف من طريق الساحل يُعْتبر هو المدخل الوحيد للمخططات، وهو السبب وراء تلك الحوادث المتكررة، مستغربين من وضع التفاف بهذه الصورة في طريق سريع دون وضع إشارة ضوئية أو انشاء كوبري يحدّ من تلك الحوادث الدامية.

وطالبوا وزارة النقل والجهات ذات العلاقة بضرورة الوقوف على معاناتهم، ووقف نزيف الدماء والعمل على حلول سريعة لتفادي تكرار الحوادث.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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حادث طريق الساحل "مكة- الليث".. يعيد مطالب الأهالي بوقف نزيف الأسفلت
سبق

أعاد حادث أمس الذي وقع على طريق الساحل "مكة- الليث" محاذاة لمخططات ولي العهد "1 و 2 و3 و4" مطالب الأهالي بضرورة وضع الحلول لعملية الالتفاف التي تعتبر المدخل الوحيد للمخططات.

وفي التفاصيل، وبحسب المصادر فإن الحادث خلّف إصابة واحدة تم نقلها إلى مستشفى النور التخصصي بمكة، فيما نتج عن الحادث احتراق مركبتين، باشرت على إثره الجهات المختصة.

وأكد الأهالي أن الالتفاف من طريق الساحل يُعْتبر هو المدخل الوحيد للمخططات، وهو السبب وراء تلك الحوادث المتكررة، مستغربين من وضع التفاف بهذه الصورة في طريق سريع دون وضع إشارة ضوئية أو انشاء كوبري يحدّ من تلك الحوادث الدامية.

وطالبوا وزارة النقل والجهات ذات العلاقة بضرورة الوقوف على معاناتهم، ووقف نزيف الدماء والعمل على حلول سريعة لتفادي تكرار الحوادث.

25 إبريل 2021 - 13 رمضان 1442
03:46 PM

حادث طريق الساحل "مكة- الليث".. يعيد مطالب الأهالي بوقف نزيف الأسفلت

أكدوا ضرورة وضع حلول لعملية الالتفاف التي تعتبر المدخل الوحيد للمخططات

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عبدالرزاق البجالي - الليث
1
1,800

أعاد حادث أمس الذي وقع على طريق الساحل "مكة- الليث" محاذاة لمخططات ولي العهد "1 و 2 و3 و4" مطالب الأهالي بضرورة وضع الحلول لعملية الالتفاف التي تعتبر المدخل الوحيد للمخططات.

وفي التفاصيل، وبحسب المصادر فإن الحادث خلّف إصابة واحدة تم نقلها إلى مستشفى النور التخصصي بمكة، فيما نتج عن الحادث احتراق مركبتين، باشرت على إثره الجهات المختصة.

وأكد الأهالي أن الالتفاف من طريق الساحل يُعْتبر هو المدخل الوحيد للمخططات، وهو السبب وراء تلك الحوادث المتكررة، مستغربين من وضع التفاف بهذه الصورة في طريق سريع دون وضع إشارة ضوئية أو انشاء كوبري يحدّ من تلك الحوادث الدامية.

وطالبوا وزارة النقل والجهات ذات العلاقة بضرورة الوقوف على معاناتهم، ووقف نزيف الدماء والعمل على حلول سريعة لتفادي تكرار الحوادث.

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