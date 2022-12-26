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فيديو مروّع.. شاهد أسوأ انتقام لموظف من مديره

الكاميرات ضبطته في اللحظة الحاسمة

كشف فيديو مروّع من روسيا عن اللحظة التي انتقم فيها موظف في أحد المتاجر من مديره بأسوأ طريقة، بعد أن تلقى توبيخاً شديداً من مديره بسبب أسعار بيع بعض المنتجات.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، لم تنفجر الألعاب النارية في السماء، بل في داخل متجر مزدحم في مدينة روسية؛ ما أثار حالة من الرعب، وتبيّن أن الحادث كان انتقاماً دبّره موظفه لمديره.

ووثّقت الكاميرات لحظة انفجارات متتالية داخل مركز تسوّق في مدينة تومسك، وسط روسيا.

ونقل "سكاي نيوز عربية" عن الصحيفة البريطانية، أن 500 متسوّق على الأقل كانوا داخل المتجر وقت الحادث، حيث ترك كثيرون منهم عرباتهم وهربوا بحثاً عن مكانٍ آمن بعيداً عن النيران التي كانت تتطاير في سقف المكان، حيث حوّلته إلى ما يشبه ساحة حرب.

في المقابل، هب آخرون لإخماد النيران باستعمال الطفايات الموجودة بالمكان، بخلاف الموظفين الذين كانوا في حالة ارتباكٍ شديدة.

لكن اللافت في الحادث، وهو ما وثّقته الكاميرات في لحظة حاسمة، أن أحد المتسوّقين واصل سيره صوب مكان الانفجارات دون أن يعبأ بها، وكان الرجل يحمل أكياساً بين ذراعيه.

وعرضت الألعاب النارية في المتجر للبيع من أجل احتفالات رأس السنة.

وأدّت هذه الانفجارات لاحقاً إلى وقوع حريقٍ أتى على كل المتجر، إضافة إلى حريق آخر.

وتبيّن لاحقاً -وفق تحقيقات الشرطة الروسية- أن الحريق كان مفتعلاً، إذ إن أحد الموظفين فجّر الألعاب النارية بعد أن تلقى توبيخاً شديداً من مديره بسبب خطأ ارتكبه في أسعار المتجر.

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فيديو مروّع.. شاهد أسوأ انتقام لموظف من مديره
سبق

كشف فيديو مروّع من روسيا عن اللحظة التي انتقم فيها موظف في أحد المتاجر من مديره بأسوأ طريقة، بعد أن تلقى توبيخاً شديداً من مديره بسبب أسعار بيع بعض المنتجات.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، لم تنفجر الألعاب النارية في السماء، بل في داخل متجر مزدحم في مدينة روسية؛ ما أثار حالة من الرعب، وتبيّن أن الحادث كان انتقاماً دبّره موظفه لمديره.

ووثّقت الكاميرات لحظة انفجارات متتالية داخل مركز تسوّق في مدينة تومسك، وسط روسيا.

ونقل "سكاي نيوز عربية" عن الصحيفة البريطانية، أن 500 متسوّق على الأقل كانوا داخل المتجر وقت الحادث، حيث ترك كثيرون منهم عرباتهم وهربوا بحثاً عن مكانٍ آمن بعيداً عن النيران التي كانت تتطاير في سقف المكان، حيث حوّلته إلى ما يشبه ساحة حرب.

في المقابل، هب آخرون لإخماد النيران باستعمال الطفايات الموجودة بالمكان، بخلاف الموظفين الذين كانوا في حالة ارتباكٍ شديدة.

لكن اللافت في الحادث، وهو ما وثّقته الكاميرات في لحظة حاسمة، أن أحد المتسوّقين واصل سيره صوب مكان الانفجارات دون أن يعبأ بها، وكان الرجل يحمل أكياساً بين ذراعيه.

وعرضت الألعاب النارية في المتجر للبيع من أجل احتفالات رأس السنة.

وأدّت هذه الانفجارات لاحقاً إلى وقوع حريقٍ أتى على كل المتجر، إضافة إلى حريق آخر.

وتبيّن لاحقاً -وفق تحقيقات الشرطة الروسية- أن الحريق كان مفتعلاً، إذ إن أحد الموظفين فجّر الألعاب النارية بعد أن تلقى توبيخاً شديداً من مديره بسبب خطأ ارتكبه في أسعار المتجر.

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
09:37 AM

فيديو مروّع.. شاهد أسوأ انتقام لموظف من مديره

الكاميرات ضبطته في اللحظة الحاسمة

A A A
أيمن حسن - الرياض
2
13,855

كشف فيديو مروّع من روسيا عن اللحظة التي انتقم فيها موظف في أحد المتاجر من مديره بأسوأ طريقة، بعد أن تلقى توبيخاً شديداً من مديره بسبب أسعار بيع بعض المنتجات.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، لم تنفجر الألعاب النارية في السماء، بل في داخل متجر مزدحم في مدينة روسية؛ ما أثار حالة من الرعب، وتبيّن أن الحادث كان انتقاماً دبّره موظفه لمديره.

ووثّقت الكاميرات لحظة انفجارات متتالية داخل مركز تسوّق في مدينة تومسك، وسط روسيا.

ونقل "سكاي نيوز عربية" عن الصحيفة البريطانية، أن 500 متسوّق على الأقل كانوا داخل المتجر وقت الحادث، حيث ترك كثيرون منهم عرباتهم وهربوا بحثاً عن مكانٍ آمن بعيداً عن النيران التي كانت تتطاير في سقف المكان، حيث حوّلته إلى ما يشبه ساحة حرب.

في المقابل، هب آخرون لإخماد النيران باستعمال الطفايات الموجودة بالمكان، بخلاف الموظفين الذين كانوا في حالة ارتباكٍ شديدة.

لكن اللافت في الحادث، وهو ما وثّقته الكاميرات في لحظة حاسمة، أن أحد المتسوّقين واصل سيره صوب مكان الانفجارات دون أن يعبأ بها، وكان الرجل يحمل أكياساً بين ذراعيه.

وعرضت الألعاب النارية في المتجر للبيع من أجل احتفالات رأس السنة.

وأدّت هذه الانفجارات لاحقاً إلى وقوع حريقٍ أتى على كل المتجر، إضافة إلى حريق آخر.

وتبيّن لاحقاً -وفق تحقيقات الشرطة الروسية- أن الحريق كان مفتعلاً، إذ إن أحد الموظفين فجّر الألعاب النارية بعد أن تلقى توبيخاً شديداً من مديره بسبب خطأ ارتكبه في أسعار المتجر.

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