بالصور.. جولة رقابية تكشف الأيادي المجروحة والأظافر المقززة لعمالة مطاعم جنوبي الطائف

تدني مستوى النظافة.. تقديم أطعمة فاسدة تُلحق الضرر الصحي بالمُستهلكين

كشفت جولة رقابية قام بها مراقبون بأمانة الطائف، مُمثلين عن "صحة البيئة" ببلدية جنوب الفرعية عن تدني مستوى النظافة، وتقديم أطعمة فاسدة، ومُمارسة العمالة في إعداد الأطعمة وأيديهم بها جروح قد تُلحق الضرر الصحي على المُستهلكين من المواطنين والمُقيمين، بعد أن وقفوا على عدد من المطاعم والمحال التجارية الواقعة في حدود عمل البلدية الفرعية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتقيد بالتدابير الوقائية، وذلك ضمن برنامج شامل للرقابة البلدية.

وتابعت "سبق" ما رصدهُ المراقبين من خلال الجولة، حيث كشفوا عن بيع محل للخضار الطماطم الفاسدة والغير صالحة للاستهلاك الآدمي وبكميات كبيرة، كما رصدوا ممارسة العمالة الوافدة لإعداد الوجبات الغذائية بداخل المطاعم وشعور رؤوسهم طويلة دون قصها أو تغطيتها بغطاء يقي من سقوطها في الأطعمة، كذلك البعض منهم ظهرت جروح بأيديهم وأصابعها، بخلاف الأظافر الطويلة والمُتسخة.

وكشفت الجولة عن تدني مستوى النظافة العامة لدى تلك المطاعم والمحال التي تُقدم الأطعمة، كذلك عدم التقيد بتقديم الأطعمة في أوانٍ بلاستيكية تقيداً بالاشتراطات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ومخالفتها، في حين تم رصد بعض الأدوية والعلاجات داخل ثلاجات العرض بأحد تلك المطاعم، بالإضافة إلى التهاون من قبل العمالة في تطبيق الاشتراطات الصحية، حيث تدني بيئة العمل، وسوء حفظ وتخزين المواد، وتدني مستوى أدوات التحضير.



وكانت الأمانة قد أكدت في وقتٍ سابق بأن الجولات الرقابية يتم تنفيذها يومياً على المطاعم والمحلات والأسواق والمراكز التجارية، على مدار الساعة من خلال جولات صباحية ومسائية، لتحقيق معايير السلامة الصحية للأنشطة التجارية المختلفة ومتابعة التقيد بالأنظمة والتعليمات.

