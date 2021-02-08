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أمير الشرقية يستقبل سفير جمهورية السودان بمناسبة بدء عمله بالمملكة

ناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز العلاقات بين البلدين

استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، السفير السوداني لدى المملكة عادل بشير حسن بشير، بمناسبة بدء فترة عمله في البلاد.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين.

ونوّه أمير الشرقية بمتانة العلاقات بين المملكة والسودان، وحجم التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات، كما أشاد بالجالية السودانية المقيمة في المملكة، وما يتمتعون به من دماثة خلق وخصال طيبة.

من جانبه، عبّر السفير السوداني لدى المملكة، عن الشكر والتقدير لأمير المنطقة الشرقية على حفاوة الاستقبال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الشرقية يستقبل سفير جمهورية السودان بمناسبة بدء عمله بالمملكة
سبق

استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، السفير السوداني لدى المملكة عادل بشير حسن بشير، بمناسبة بدء فترة عمله في البلاد.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين.

ونوّه أمير الشرقية بمتانة العلاقات بين المملكة والسودان، وحجم التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات، كما أشاد بالجالية السودانية المقيمة في المملكة، وما يتمتعون به من دماثة خلق وخصال طيبة.

من جانبه، عبّر السفير السوداني لدى المملكة، عن الشكر والتقدير لأمير المنطقة الشرقية على حفاوة الاستقبال.

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
01:43 PM

أمير الشرقية يستقبل سفير جمهورية السودان بمناسبة بدء عمله بالمملكة

ناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز العلاقات بين البلدين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، السفير السوداني لدى المملكة عادل بشير حسن بشير، بمناسبة بدء فترة عمله في البلاد.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين.

ونوّه أمير الشرقية بمتانة العلاقات بين المملكة والسودان، وحجم التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات، كما أشاد بالجالية السودانية المقيمة في المملكة، وما يتمتعون به من دماثة خلق وخصال طيبة.

من جانبه، عبّر السفير السوداني لدى المملكة، عن الشكر والتقدير لأمير المنطقة الشرقية على حفاوة الاستقبال.

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