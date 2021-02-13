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سقوط المحتالين بـ"دية الدم" والمشاغلون والمزيفون.. جناة بقبضة "الأمن العام"

جرائم منوعة أطيح بمرتكبيها.. "سرقة مركبات وإخفاء وتفكيك".. نشل وسلب

وثّق الأمن العام، عبر مقطع فيديو، عددًا من الضبطيات الأمنية التي تمت الأسبوع الماضي بمناطق عدة بالمملكة؛ حيث تم القبض على ثلاثة مواطنين ومقيم من الجنسية السودانية، امتهنوا المتاجرة بالعملات المزيفة، وضُبِط بحوزتهم مبلغ 143 ألف ريال مزيفة.

وقال الأمن العام: "تم القبض على ثلاثة مواطنين سلبوا مبلغًا ماليًّا وجوالًا من أحد المواطنين، وثلاثة مقيمين من الجنسية الباكستانية قاموا بتكسير ماكينة للصراف الآلي ومحاولة سرقتها، إضافة إلى مواطن وعشرة مخالفين لنظام الإقامة من جنسيات عدة قاموا بارتكاب عدد من جرائم السرقة والنشل في المساجد والأسواق العامة والأماكن المزدحمة؛ حيث كانوا يشاغلون ضحاياهم للاستيلاء على ما بحوزتهم من نقود ومقتنيات".

وأضاف: "تم القبض على ستة مواطنين امتهنوا سرقة المركبات وإخفاءها داخل أحد المخيمات وتفكيك أجزائها وبيعها كقطع غيار، و12 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية امتهنوا عمليات نصب واحتيال واستعطاف المواطنين بجمع مبالغ مالية بحجة أن عليهم دية دم".

وأردف: "كما تم القبض على مواطن يتباهى بحيازته لسلاح ناري ويستقل مركبة قام بوضع تجهيزات أمنية عليها".

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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سقوط المحتالين بـ"دية الدم" والمشاغلون والمزيفون.. جناة بقبضة "الأمن العام"
سبق

وثّق الأمن العام، عبر مقطع فيديو، عددًا من الضبطيات الأمنية التي تمت الأسبوع الماضي بمناطق عدة بالمملكة؛ حيث تم القبض على ثلاثة مواطنين ومقيم من الجنسية السودانية، امتهنوا المتاجرة بالعملات المزيفة، وضُبِط بحوزتهم مبلغ 143 ألف ريال مزيفة.

وقال الأمن العام: "تم القبض على ثلاثة مواطنين سلبوا مبلغًا ماليًّا وجوالًا من أحد المواطنين، وثلاثة مقيمين من الجنسية الباكستانية قاموا بتكسير ماكينة للصراف الآلي ومحاولة سرقتها، إضافة إلى مواطن وعشرة مخالفين لنظام الإقامة من جنسيات عدة قاموا بارتكاب عدد من جرائم السرقة والنشل في المساجد والأسواق العامة والأماكن المزدحمة؛ حيث كانوا يشاغلون ضحاياهم للاستيلاء على ما بحوزتهم من نقود ومقتنيات".

وأضاف: "تم القبض على ستة مواطنين امتهنوا سرقة المركبات وإخفاءها داخل أحد المخيمات وتفكيك أجزائها وبيعها كقطع غيار، و12 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية امتهنوا عمليات نصب واحتيال واستعطاف المواطنين بجمع مبالغ مالية بحجة أن عليهم دية دم".

وأردف: "كما تم القبض على مواطن يتباهى بحيازته لسلاح ناري ويستقل مركبة قام بوضع تجهيزات أمنية عليها".

13 فبراير 2021 - 1 رجب 1442
02:58 PM

سقوط المحتالين بـ"دية الدم" والمشاغلون والمزيفون.. جناة بقبضة "الأمن العام"

جرائم منوعة أطيح بمرتكبيها.. "سرقة مركبات وإخفاء وتفكيك".. نشل وسلب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وثّق الأمن العام، عبر مقطع فيديو، عددًا من الضبطيات الأمنية التي تمت الأسبوع الماضي بمناطق عدة بالمملكة؛ حيث تم القبض على ثلاثة مواطنين ومقيم من الجنسية السودانية، امتهنوا المتاجرة بالعملات المزيفة، وضُبِط بحوزتهم مبلغ 143 ألف ريال مزيفة.

وقال الأمن العام: "تم القبض على ثلاثة مواطنين سلبوا مبلغًا ماليًّا وجوالًا من أحد المواطنين، وثلاثة مقيمين من الجنسية الباكستانية قاموا بتكسير ماكينة للصراف الآلي ومحاولة سرقتها، إضافة إلى مواطن وعشرة مخالفين لنظام الإقامة من جنسيات عدة قاموا بارتكاب عدد من جرائم السرقة والنشل في المساجد والأسواق العامة والأماكن المزدحمة؛ حيث كانوا يشاغلون ضحاياهم للاستيلاء على ما بحوزتهم من نقود ومقتنيات".

وأضاف: "تم القبض على ستة مواطنين امتهنوا سرقة المركبات وإخفاءها داخل أحد المخيمات وتفكيك أجزائها وبيعها كقطع غيار، و12 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية امتهنوا عمليات نصب واحتيال واستعطاف المواطنين بجمع مبالغ مالية بحجة أن عليهم دية دم".

وأردف: "كما تم القبض على مواطن يتباهى بحيازته لسلاح ناري ويستقل مركبة قام بوضع تجهيزات أمنية عليها".

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