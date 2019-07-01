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"عسيري" لاعباً تعاونياً لثلاثة مواسم

أعلنت إدارة نادي التعاون تعاقدها مع أحمد عسيري مدافع فريق الاتحاد.

وأشار النادي إلى أن مدة العقد ستكون ثلاثة مواسم بداية من الموسم الجديد.

وقد تم توقيع العقد بين الطرفين في مقر النادي.

يذكر أن الاتحاد أعلن الاستغناء عن خدمات اللاعب قبل نحو خمسة أيام.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"عسيري" لاعباً تعاونياً لثلاثة مواسم
سبق

أعلنت إدارة نادي التعاون تعاقدها مع أحمد عسيري مدافع فريق الاتحاد.

وأشار النادي إلى أن مدة العقد ستكون ثلاثة مواسم بداية من الموسم الجديد.

وقد تم توقيع العقد بين الطرفين في مقر النادي.

يذكر أن الاتحاد أعلن الاستغناء عن خدمات اللاعب قبل نحو خمسة أيام.

01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
05:02 PM

"عسيري" لاعباً تعاونياً لثلاثة مواسم

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
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3,719

أعلنت إدارة نادي التعاون تعاقدها مع أحمد عسيري مدافع فريق الاتحاد.

وأشار النادي إلى أن مدة العقد ستكون ثلاثة مواسم بداية من الموسم الجديد.

وقد تم توقيع العقد بين الطرفين في مقر النادي.

يذكر أن الاتحاد أعلن الاستغناء عن خدمات اللاعب قبل نحو خمسة أيام.

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