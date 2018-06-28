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"الاستثمار في الإنسانية".. "مستقبل الاستثمار" تعلن انعقاد الدورة الـ 5 في الرياض 26 أكتوبر

حدث يجمع القادة والخبراء والمستثمرين والمبتكرين وأبرز الشخصيات الإعلامية من أنحاء العالم

أعلنت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، انعقاد الدورة الخامسة من المبادرة في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2021 بالرياض، تحت شعار "الاستثمار في الإنسانية".

وسيجمع هذا الحدث القادة والخبراء والمستثمرين والمبتكرين وأبرز الشخصيات الإعلامية من جميع أنحاء العالم، وسيستكشف الحلول الرائدة التي تتصدّى للتحديات المجتمعية وتعمل على تشجيع الجهود الرامية إلى تحقيقها، إذ تعد المبادرة منصة عالمية فعالة في تعزيز التعاون والتآزر الدولي لأجل إحداث التأثير المنشود في مستقبل الإنسانية.

وقال محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ياسر بن عثمان الرميان: "تعد نجاحات مبادرة مستقبل الاستثمار حتى اليوم توثيقاً وتأكيداً على حرص مؤسسات القطاعين العام والخاص على النهوض بدور فاعل في التصدّي للقضايا التي تواجه المجتمع العالمي، ومن خلال الاستفادة من الفرص الاقتصادية الهائلة خلال حقبة ما بعد اندثار فيروس كوفيد-19، نعمل أيضاً على تسريع تنفيذ التغييرات اللازمة لضمان مستقبل أكثر إنصافاً وأعمّ ازدهاراً للجميع".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد أتياس: "أصبح العالم اليوم أكثر إدراكاً لضرورة التغيير المستدام، ومن هنا يبحث المستثمرون والقادة عن سبل المساهمة الإيجابية في مجالات من شأنها أن تحقّق القيمة وتحدث التأثير لمصلحة البشر، إننا نشهد عصر نهضة جديداً للاقتصاد العالمي، وهي الحقيقة التي أبرزناها خلال فعاليات الدورة الرابعة من المبادرة في يناير الماضي، وبناءً على ذلك، ستكون النسخة الخامسة من المبادرة دعوة جادة للعمل".

يُذكر أن النسخة السابقة من المبادرة عُقدت افتراضياً في يناير من عام 2021، عبر عدة مراكز عالمية، وشهدت مشاركة 200 متحدث و15 ألف متابع من نحو 130 دولة مختلفة، وواكبتها فعاليات عُقدت بالحضور الفعلي لكوكبة من القيادات الحكومية والشخصيات البارزة من مختلف القطاعات والصناعات، وذلك بمقر المبادرة في الرياض.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الاستثمار في الإنسانية".. "مستقبل الاستثمار" تعلن انعقاد الدورة الـ 5 في الرياض 26 أكتوبر
سبق

أعلنت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، انعقاد الدورة الخامسة من المبادرة في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2021 بالرياض، تحت شعار "الاستثمار في الإنسانية".

وسيجمع هذا الحدث القادة والخبراء والمستثمرين والمبتكرين وأبرز الشخصيات الإعلامية من جميع أنحاء العالم، وسيستكشف الحلول الرائدة التي تتصدّى للتحديات المجتمعية وتعمل على تشجيع الجهود الرامية إلى تحقيقها، إذ تعد المبادرة منصة عالمية فعالة في تعزيز التعاون والتآزر الدولي لأجل إحداث التأثير المنشود في مستقبل الإنسانية.

وقال محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ياسر بن عثمان الرميان: "تعد نجاحات مبادرة مستقبل الاستثمار حتى اليوم توثيقاً وتأكيداً على حرص مؤسسات القطاعين العام والخاص على النهوض بدور فاعل في التصدّي للقضايا التي تواجه المجتمع العالمي، ومن خلال الاستفادة من الفرص الاقتصادية الهائلة خلال حقبة ما بعد اندثار فيروس كوفيد-19، نعمل أيضاً على تسريع تنفيذ التغييرات اللازمة لضمان مستقبل أكثر إنصافاً وأعمّ ازدهاراً للجميع".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد أتياس: "أصبح العالم اليوم أكثر إدراكاً لضرورة التغيير المستدام، ومن هنا يبحث المستثمرون والقادة عن سبل المساهمة الإيجابية في مجالات من شأنها أن تحقّق القيمة وتحدث التأثير لمصلحة البشر، إننا نشهد عصر نهضة جديداً للاقتصاد العالمي، وهي الحقيقة التي أبرزناها خلال فعاليات الدورة الرابعة من المبادرة في يناير الماضي، وبناءً على ذلك، ستكون النسخة الخامسة من المبادرة دعوة جادة للعمل".

يُذكر أن النسخة السابقة من المبادرة عُقدت افتراضياً في يناير من عام 2021، عبر عدة مراكز عالمية، وشهدت مشاركة 200 متحدث و15 ألف متابع من نحو 130 دولة مختلفة، وواكبتها فعاليات عُقدت بالحضور الفعلي لكوكبة من القيادات الحكومية والشخصيات البارزة من مختلف القطاعات والصناعات، وذلك بمقر المبادرة في الرياض.

28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442
12:49 PM

"الاستثمار في الإنسانية".. "مستقبل الاستثمار" تعلن انعقاد الدورة الـ 5 في الرياض 26 أكتوبر

حدث يجمع القادة والخبراء والمستثمرين والمبتكرين وأبرز الشخصيات الإعلامية من أنحاء العالم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، انعقاد الدورة الخامسة من المبادرة في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2021 بالرياض، تحت شعار "الاستثمار في الإنسانية".

وسيجمع هذا الحدث القادة والخبراء والمستثمرين والمبتكرين وأبرز الشخصيات الإعلامية من جميع أنحاء العالم، وسيستكشف الحلول الرائدة التي تتصدّى للتحديات المجتمعية وتعمل على تشجيع الجهود الرامية إلى تحقيقها، إذ تعد المبادرة منصة عالمية فعالة في تعزيز التعاون والتآزر الدولي لأجل إحداث التأثير المنشود في مستقبل الإنسانية.

وقال محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ياسر بن عثمان الرميان: "تعد نجاحات مبادرة مستقبل الاستثمار حتى اليوم توثيقاً وتأكيداً على حرص مؤسسات القطاعين العام والخاص على النهوض بدور فاعل في التصدّي للقضايا التي تواجه المجتمع العالمي، ومن خلال الاستفادة من الفرص الاقتصادية الهائلة خلال حقبة ما بعد اندثار فيروس كوفيد-19، نعمل أيضاً على تسريع تنفيذ التغييرات اللازمة لضمان مستقبل أكثر إنصافاً وأعمّ ازدهاراً للجميع".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد أتياس: "أصبح العالم اليوم أكثر إدراكاً لضرورة التغيير المستدام، ومن هنا يبحث المستثمرون والقادة عن سبل المساهمة الإيجابية في مجالات من شأنها أن تحقّق القيمة وتحدث التأثير لمصلحة البشر، إننا نشهد عصر نهضة جديداً للاقتصاد العالمي، وهي الحقيقة التي أبرزناها خلال فعاليات الدورة الرابعة من المبادرة في يناير الماضي، وبناءً على ذلك، ستكون النسخة الخامسة من المبادرة دعوة جادة للعمل".

يُذكر أن النسخة السابقة من المبادرة عُقدت افتراضياً في يناير من عام 2021، عبر عدة مراكز عالمية، وشهدت مشاركة 200 متحدث و15 ألف متابع من نحو 130 دولة مختلفة، وواكبتها فعاليات عُقدت بالحضور الفعلي لكوكبة من القيادات الحكومية والشخصيات البارزة من مختلف القطاعات والصناعات، وذلك بمقر المبادرة في الرياض.

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