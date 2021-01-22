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نائب أمير جازان يعزي في وفاة شيخ قبيلة آل وبران بالريث

قدم الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان خالص تعازيه ومواساته إلى أبناء وذوي أسرة آل وبران بمحافظة الريث، في وفاة الشيخ علي بن وجعان الوبراني الريثي -رحمه الله- الذي وافته المنية إثر معاناة مع المرض.

وسأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، منوهاً إلى ما قدمه الفقيد خلال عمله وما كان له من أعمال ومساعٍ في الخير والإصلاح بين أفراد المجتمع وخدمة الوطن والمواطن.

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نائب أمير جازان يعزي في وفاة شيخ قبيلة آل وبران بالريث
سبق

قدم الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان خالص تعازيه ومواساته إلى أبناء وذوي أسرة آل وبران بمحافظة الريث، في وفاة الشيخ علي بن وجعان الوبراني الريثي -رحمه الله- الذي وافته المنية إثر معاناة مع المرض.

وسأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، منوهاً إلى ما قدمه الفقيد خلال عمله وما كان له من أعمال ومساعٍ في الخير والإصلاح بين أفراد المجتمع وخدمة الوطن والمواطن.

22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442
07:18 PM

نائب أمير جازان يعزي في وفاة شيخ قبيلة آل وبران بالريث

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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قدم الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان خالص تعازيه ومواساته إلى أبناء وذوي أسرة آل وبران بمحافظة الريث، في وفاة الشيخ علي بن وجعان الوبراني الريثي -رحمه الله- الذي وافته المنية إثر معاناة مع المرض.

وسأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، منوهاً إلى ما قدمه الفقيد خلال عمله وما كان له من أعمال ومساعٍ في الخير والإصلاح بين أفراد المجتمع وخدمة الوطن والمواطن.

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