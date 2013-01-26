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كفاءة وطنية متميزة.. "السهلي" مديرًا عامًّا للإعلام بإمارة الشرقية

عمل في مجال الصحافة والإعلام على مدى 25 عامًا

صدر قرار بتكليف محمد بن سعد السهلي، مديرًا لإدارة الإعلام بإمارة المنطقة الشرقية، ويعد "السهلي" من الكفاءات الوطنية المتميزة في مجال الصحافة والإعلام على مدى 25 عامًا.

وقال "السهلي": تشرفت -بفضل الله- بثقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير الشرقية ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان؛ لخدمة وطني من خلال إدارة إعلام إمارة الشرقية.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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كفاءة وطنية متميزة.. "السهلي" مديرًا عامًّا للإعلام بإمارة الشرقية
سبق

صدر قرار بتكليف محمد بن سعد السهلي، مديرًا لإدارة الإعلام بإمارة المنطقة الشرقية، ويعد "السهلي" من الكفاءات الوطنية المتميزة في مجال الصحافة والإعلام على مدى 25 عامًا.

وقال "السهلي": تشرفت -بفضل الله- بثقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير الشرقية ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان؛ لخدمة وطني من خلال إدارة إعلام إمارة الشرقية.

26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
01:02 PM

كفاءة وطنية متميزة.. "السهلي" مديرًا عامًّا للإعلام بإمارة الشرقية

عمل في مجال الصحافة والإعلام على مدى 25 عامًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صدر قرار بتكليف محمد بن سعد السهلي، مديرًا لإدارة الإعلام بإمارة المنطقة الشرقية، ويعد "السهلي" من الكفاءات الوطنية المتميزة في مجال الصحافة والإعلام على مدى 25 عامًا.

وقال "السهلي": تشرفت -بفضل الله- بثقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير الشرقية ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان؛ لخدمة وطني من خلال إدارة إعلام إمارة الشرقية.

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