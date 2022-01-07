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"الصحة": تسجيل 3575 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 817 خلال الـ24 ساعة الماضية

البرازيل تسجل أعلى زيادة يومية لإصابات كورونا منذ سبتمبر

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس الخميس، تسجيل 35826 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي أعلى حصيلة يومية منذ سبتمبر، و128 وفاة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في البرازيل منذ بداية الجائحة إلى 22 مليوناً و386930، في حين ارتفع العدد الإجمالي الرسمي للوفيات إلى 619641، بحسب بيانات الوزارة.

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البرازيل تسجل أعلى زيادة يومية لإصابات كورونا منذ سبتمبر
سبق

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس الخميس، تسجيل 35826 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي أعلى حصيلة يومية منذ سبتمبر، و128 وفاة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في البرازيل منذ بداية الجائحة إلى 22 مليوناً و386930، في حين ارتفع العدد الإجمالي الرسمي للوفيات إلى 619641، بحسب بيانات الوزارة.

07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443
01:26 PM

البرازيل تسجل أعلى زيادة يومية لإصابات كورونا منذ سبتمبر

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس الخميس، تسجيل 35826 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي أعلى حصيلة يومية منذ سبتمبر، و128 وفاة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في البرازيل منذ بداية الجائحة إلى 22 مليوناً و386930، في حين ارتفع العدد الإجمالي الرسمي للوفيات إلى 619641، بحسب بيانات الوزارة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,303
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