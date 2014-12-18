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كوريا الجنوبية تفرض قيودًا أكثر صرامة لاحتواء الانتشار السريع لكورونا

مع تجاوز الحالات الحرجة الألف حالة لأول مرة

سجلت كوريا الجنوبية 7314 إصابة جديدة بفيروس كرونا، من بينها 7284 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 558864، وارتفع عدد مرضى الحالات الحرجة إلى رقم قياسي بلغ 1016 للمرة الأولى؛ وفقًا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها؛ مما دفع الحكومة إلى فرض قيود أكثر صرامة لاحتواء الانتشار السريع لفيروس كورونا.

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كوريا الجنوبية تفرض قيودًا أكثر صرامة لاحتواء الانتشار السريع لكورونا
سبق

سجلت كوريا الجنوبية 7314 إصابة جديدة بفيروس كرونا، من بينها 7284 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 558864، وارتفع عدد مرضى الحالات الحرجة إلى رقم قياسي بلغ 1016 للمرة الأولى؛ وفقًا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها؛ مما دفع الحكومة إلى فرض قيود أكثر صرامة لاحتواء الانتشار السريع لفيروس كورونا.

18 ديسمبر 2021 - 14 جمادى الأول 1443
10:18 AM

كوريا الجنوبية تفرض قيودًا أكثر صرامة لاحتواء الانتشار السريع لكورونا

مع تجاوز الحالات الحرجة الألف حالة لأول مرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت كوريا الجنوبية 7314 إصابة جديدة بفيروس كرونا، من بينها 7284 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 558864، وارتفع عدد مرضى الحالات الحرجة إلى رقم قياسي بلغ 1016 للمرة الأولى؛ وفقًا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها؛ مما دفع الحكومة إلى فرض قيود أكثر صرامة لاحتواء الانتشار السريع لفيروس كورونا.

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