النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1055 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1086 خلال الـ24 ساعة الماضية

جدة.. إغلاق 4 مطاعم وإتلاف 155 كجم من المواد الغذائية بالبغدادية

بعد رصد عدم تطبيق الاشتراطات الصحية وتدني مستوى النظافة

أغلقت أمانة محافظة جدة أربعة مطاعم؛ لعدم تطبيقها الاشتراطات الصحية وتدني مستوى النظافة.

جاء ذلك في الجولات الرقابية التي نفذتها الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية أمس الأربعاء، حيث أتلفت 155 كجم من المواد الغذائية والمعجنات، و30 كجم من اللحوم مجهولة المصدر بنطاق البغدادية.

وركزت الحملة على المطاعم والبوفيهات؛ للتأكد من مطابقتها الاشتراطات الصحية، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المحال المخالفة.

وقال مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس: في إطار الحملات المتواصلة على نطاق البغدادية؛ تمكنت فرق الرقابة الميدانية من ضبط أربعة مطاعم تنوعت بها المخالفات بين عدم تطبيق الاشتراطات الصحية في تداول الأغذية وصلاحيتها والنظافة العامة والشخصية، حيث تمت مصادرة 30 كجم من الأسماك مجهولة المصدر كما تمت مصادرة 50 كلجم من الأرز و70 كجم من التمور إلى جانب 55 كجم من المعجنات والسلطات الجاهزة.

يأتي ذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة بالنطاق على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة لرصد ومنع مخالفة الأنظمة والتعليمات الصحية والتأكد من تطبيق لائحة المخالفات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جدة.. إغلاق 4 مطاعم وإتلاف 155 كجم من المواد الغذائية بالبغدادية
سبق

أغلقت أمانة محافظة جدة أربعة مطاعم؛ لعدم تطبيقها الاشتراطات الصحية وتدني مستوى النظافة.

جاء ذلك في الجولات الرقابية التي نفذتها الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية أمس الأربعاء، حيث أتلفت 155 كجم من المواد الغذائية والمعجنات، و30 كجم من اللحوم مجهولة المصدر بنطاق البغدادية.

وركزت الحملة على المطاعم والبوفيهات؛ للتأكد من مطابقتها الاشتراطات الصحية، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المحال المخالفة.

وقال مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس: في إطار الحملات المتواصلة على نطاق البغدادية؛ تمكنت فرق الرقابة الميدانية من ضبط أربعة مطاعم تنوعت بها المخالفات بين عدم تطبيق الاشتراطات الصحية في تداول الأغذية وصلاحيتها والنظافة العامة والشخصية، حيث تمت مصادرة 30 كجم من الأسماك مجهولة المصدر كما تمت مصادرة 50 كلجم من الأرز و70 كجم من التمور إلى جانب 55 كجم من المعجنات والسلطات الجاهزة.

يأتي ذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة بالنطاق على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة لرصد ومنع مخالفة الأنظمة والتعليمات الصحية والتأكد من تطبيق لائحة المخالفات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.

22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442
02:31 PM

جدة.. إغلاق 4 مطاعم وإتلاف 155 كجم من المواد الغذائية بالبغدادية

بعد رصد عدم تطبيق الاشتراطات الصحية وتدني مستوى النظافة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
2,498

أغلقت أمانة محافظة جدة أربعة مطاعم؛ لعدم تطبيقها الاشتراطات الصحية وتدني مستوى النظافة.

جاء ذلك في الجولات الرقابية التي نفذتها الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية أمس الأربعاء، حيث أتلفت 155 كجم من المواد الغذائية والمعجنات، و30 كجم من اللحوم مجهولة المصدر بنطاق البغدادية.

وركزت الحملة على المطاعم والبوفيهات؛ للتأكد من مطابقتها الاشتراطات الصحية، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المحال المخالفة.

وقال مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس: في إطار الحملات المتواصلة على نطاق البغدادية؛ تمكنت فرق الرقابة الميدانية من ضبط أربعة مطاعم تنوعت بها المخالفات بين عدم تطبيق الاشتراطات الصحية في تداول الأغذية وصلاحيتها والنظافة العامة والشخصية، حيث تمت مصادرة 30 كجم من الأسماك مجهولة المصدر كما تمت مصادرة 50 كلجم من الأرز و70 كجم من التمور إلى جانب 55 كجم من المعجنات والسلطات الجاهزة.

يأتي ذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة بالنطاق على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة لرصد ومنع مخالفة الأنظمة والتعليمات الصحية والتأكد من تطبيق لائحة المخالفات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,303
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,164
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,594
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,578

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نكتة "الدراما" البايخة

نكتة "الدراما" البايخة

أحمد عجب
مبادرة البنوك في شهر الخير..!

مبادرة البنوك في شهر الخير..!

ماجد الحربي
نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

عبدالمحسن الحارثي
"جُحر" بمليون..!!

"جُحر" بمليون..!!

ساير المنيعي
أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

تركي فدعق
"الأمن الفكري"

"الأمن الفكري"

بثينة الصالح
تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

غسان محمد عسيلان
هوايات قاتلة

هوايات قاتلة

محمد الصيعري
طبائع البشر في الجوع والشبع!!

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

عبدالمحسن الحارثي
بيروقراطية تقنية

بيروقراطية تقنية

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة