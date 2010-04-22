جدة.. إغلاق 4 مطاعم وإتلاف 155 كجم من المواد الغذائية بالبغدادية

بعد رصد عدم تطبيق الاشتراطات الصحية وتدني مستوى النظافة

أغلقت أمانة محافظة جدة أربعة مطاعم؛ لعدم تطبيقها الاشتراطات الصحية وتدني مستوى النظافة.

جاء ذلك في الجولات الرقابية التي نفذتها الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية أمس الأربعاء، حيث أتلفت 155 كجم من المواد الغذائية والمعجنات، و30 كجم من اللحوم مجهولة المصدر بنطاق البغدادية.

وركزت الحملة على المطاعم والبوفيهات؛ للتأكد من مطابقتها الاشتراطات الصحية، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المحال المخالفة.

وقال مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس: في إطار الحملات المتواصلة على نطاق البغدادية؛ تمكنت فرق الرقابة الميدانية من ضبط أربعة مطاعم تنوعت بها المخالفات بين عدم تطبيق الاشتراطات الصحية في تداول الأغذية وصلاحيتها والنظافة العامة والشخصية، حيث تمت مصادرة 30 كجم من الأسماك مجهولة المصدر كما تمت مصادرة 50 كلجم من الأرز و70 كجم من التمور إلى جانب 55 كجم من المعجنات والسلطات الجاهزة.

يأتي ذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة بالنطاق على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة لرصد ومنع مخالفة الأنظمة والتعليمات الصحية والتأكد من تطبيق لائحة المخالفات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.