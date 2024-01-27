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"تقنية القنفذة" تُحقق المركز الأول بجائزة القنفذة للإبداع بملتقى مكة الثقافي

عن مبادرتها "ريادة تقنية" تحت شعار كيف نكون قدوة في العالم الرقمي

حققت الكلية التقنية بالقنفذة، المركز الأول في جائزة الإبداع بمحافظة القنفذة عن مبادرتها "ريادة تقنية"، ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي في دورتها السادسة، تحت شعار "كيف نكون قدوة" في العالم الرقمي.

وأوضح عميد الكلية الدكتور ياسين حمد المقعدي، أن حصول الكلية على هذه الجائزة يؤكد الاهتمام الذي توليه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ ممثلة في الكلية التقنية بالقنفذة؛ من أجل استثمار وتوظيف طاقات منسوبي الكلية التقنية وأفراد المجتمع لمواكبة الريادة التقنية التي حققتها المملكة في العالم الرقمي.

وأضاف "المقعدي" أن المبادرة حققت جميع أهدافها من خلال العديد من الفعاليات التي تهدف إلى إتاحة الفرصة للمشاركين في إبراز مواهبهم وقدراتهم في عدة مجالات تقنية؛ حيث شملت عدة فعاليات هي سباق التقنية، والتطوع التقني، والتنافس الرقمي، والريادي التقني.

كما شهدت المبادرة إطلاق ملتقى الابتكارات لعرض أبرز مشاريع المتدربين بالكلية في جميع التخصصات، والذي يهدف إلى تنمية الأفكار الريادية للمتدربين وإبرازها وكذلك عرض إبداعاتهم ومنجزاتهم وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق.

يُذكر أن مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسة، قد دشن المنصة الرقمية الخاصة بهذه المبادرة ضمن زيارته للكلية التقنية بالقنفذة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تقنية القنفذة" تُحقق المركز الأول بجائزة القنفذة للإبداع بملتقى مكة الثقافي
سبق

حققت الكلية التقنية بالقنفذة، المركز الأول في جائزة الإبداع بمحافظة القنفذة عن مبادرتها "ريادة تقنية"، ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي في دورتها السادسة، تحت شعار "كيف نكون قدوة" في العالم الرقمي.

وأوضح عميد الكلية الدكتور ياسين حمد المقعدي، أن حصول الكلية على هذه الجائزة يؤكد الاهتمام الذي توليه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ ممثلة في الكلية التقنية بالقنفذة؛ من أجل استثمار وتوظيف طاقات منسوبي الكلية التقنية وأفراد المجتمع لمواكبة الريادة التقنية التي حققتها المملكة في العالم الرقمي.

وأضاف "المقعدي" أن المبادرة حققت جميع أهدافها من خلال العديد من الفعاليات التي تهدف إلى إتاحة الفرصة للمشاركين في إبراز مواهبهم وقدراتهم في عدة مجالات تقنية؛ حيث شملت عدة فعاليات هي سباق التقنية، والتطوع التقني، والتنافس الرقمي، والريادي التقني.

كما شهدت المبادرة إطلاق ملتقى الابتكارات لعرض أبرز مشاريع المتدربين بالكلية في جميع التخصصات، والذي يهدف إلى تنمية الأفكار الريادية للمتدربين وإبرازها وكذلك عرض إبداعاتهم ومنجزاتهم وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق.

يُذكر أن مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسة، قد دشن المنصة الرقمية الخاصة بهذه المبادرة ضمن زيارته للكلية التقنية بالقنفذة.

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
12:59 PM

"تقنية القنفذة" تُحقق المركز الأول بجائزة القنفذة للإبداع بملتقى مكة الثقافي

عن مبادرتها "ريادة تقنية" تحت شعار كيف نكون قدوة في العالم الرقمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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حققت الكلية التقنية بالقنفذة، المركز الأول في جائزة الإبداع بمحافظة القنفذة عن مبادرتها "ريادة تقنية"، ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي في دورتها السادسة، تحت شعار "كيف نكون قدوة" في العالم الرقمي.

وأوضح عميد الكلية الدكتور ياسين حمد المقعدي، أن حصول الكلية على هذه الجائزة يؤكد الاهتمام الذي توليه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ ممثلة في الكلية التقنية بالقنفذة؛ من أجل استثمار وتوظيف طاقات منسوبي الكلية التقنية وأفراد المجتمع لمواكبة الريادة التقنية التي حققتها المملكة في العالم الرقمي.

وأضاف "المقعدي" أن المبادرة حققت جميع أهدافها من خلال العديد من الفعاليات التي تهدف إلى إتاحة الفرصة للمشاركين في إبراز مواهبهم وقدراتهم في عدة مجالات تقنية؛ حيث شملت عدة فعاليات هي سباق التقنية، والتطوع التقني، والتنافس الرقمي، والريادي التقني.

كما شهدت المبادرة إطلاق ملتقى الابتكارات لعرض أبرز مشاريع المتدربين بالكلية في جميع التخصصات، والذي يهدف إلى تنمية الأفكار الريادية للمتدربين وإبرازها وكذلك عرض إبداعاتهم ومنجزاتهم وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق.

يُذكر أن مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسة، قد دشن المنصة الرقمية الخاصة بهذه المبادرة ضمن زيارته للكلية التقنية بالقنفذة.

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