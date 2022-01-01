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مدير الموارد البشرية بالرياض يفتتح الحفل الختامي لأعمال فريق رؤية وطن التطوعي

بمشاركة "20" جهة من القطاع الحكومي والأهلي وغير الربحي

افتتح المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، مساء اليوم الحفل الذي نظَّمه فريق رؤية وطن التطوعي بمناسبة اختتام أعماله لعام 2021، وتدشين جمعية "رؤية لتعزيز القدرات الشخصية" التي أُنشئت حديثًا.

وكان الحفل الذي شاركت فيه 20 جهة من القطاع الحكومي والأهلي وغير الربحي، واحتوى على مجموعة من الكلمات الترحيبية والعروض المرئية التوعوية التي نفَّذها أفراد الفريق التطوعي، إلى جانب العروض التعريفية بجمعية رؤية لتعزيز القدرات الشخصية التي توضح دورها الريادي في مجال التدريب والتطوير، وإطلاق المبادرات التي تخدم جميع أفراد المجتمع. كما صاحب الحفل أركان تعريفية للجهات، تجوَّل فيها الحضور للاطلاع على خدماتها.

وفي ختام الحفل كرم الدكتور الحربي ممثلي الجهات المشاركة والمتطوعين المميزين خلال عام 2021 مباركًا للفريق التطوعي "رؤية وطن" صدور موافقة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخرًا على اعتماد الفريق كجمعية باسم جمعية (جمعية رؤية لتعزيز القدرات الشخصية).

مشيرًا إلى أهمية ودور الجمعيات باعتبارها إحدى ركائز التنمية الاجتماعية، ومتمنيًا للفريق والجمعية مزيدًا من الإنجازات.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

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مدير الموارد البشرية بالرياض يفتتح الحفل الختامي لأعمال فريق رؤية وطن التطوعي
سبق

افتتح المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، مساء اليوم الحفل الذي نظَّمه فريق رؤية وطن التطوعي بمناسبة اختتام أعماله لعام 2021، وتدشين جمعية "رؤية لتعزيز القدرات الشخصية" التي أُنشئت حديثًا.

وكان الحفل الذي شاركت فيه 20 جهة من القطاع الحكومي والأهلي وغير الربحي، واحتوى على مجموعة من الكلمات الترحيبية والعروض المرئية التوعوية التي نفَّذها أفراد الفريق التطوعي، إلى جانب العروض التعريفية بجمعية رؤية لتعزيز القدرات الشخصية التي توضح دورها الريادي في مجال التدريب والتطوير، وإطلاق المبادرات التي تخدم جميع أفراد المجتمع. كما صاحب الحفل أركان تعريفية للجهات، تجوَّل فيها الحضور للاطلاع على خدماتها.

وفي ختام الحفل كرم الدكتور الحربي ممثلي الجهات المشاركة والمتطوعين المميزين خلال عام 2021 مباركًا للفريق التطوعي "رؤية وطن" صدور موافقة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخرًا على اعتماد الفريق كجمعية باسم جمعية (جمعية رؤية لتعزيز القدرات الشخصية).

مشيرًا إلى أهمية ودور الجمعيات باعتبارها إحدى ركائز التنمية الاجتماعية، ومتمنيًا للفريق والجمعية مزيدًا من الإنجازات.

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
10:56 PM

مدير الموارد البشرية بالرياض يفتتح الحفل الختامي لأعمال فريق رؤية وطن التطوعي

بمشاركة "20" جهة من القطاع الحكومي والأهلي وغير الربحي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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افتتح المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، مساء اليوم الحفل الذي نظَّمه فريق رؤية وطن التطوعي بمناسبة اختتام أعماله لعام 2021، وتدشين جمعية "رؤية لتعزيز القدرات الشخصية" التي أُنشئت حديثًا.

وكان الحفل الذي شاركت فيه 20 جهة من القطاع الحكومي والأهلي وغير الربحي، واحتوى على مجموعة من الكلمات الترحيبية والعروض المرئية التوعوية التي نفَّذها أفراد الفريق التطوعي، إلى جانب العروض التعريفية بجمعية رؤية لتعزيز القدرات الشخصية التي توضح دورها الريادي في مجال التدريب والتطوير، وإطلاق المبادرات التي تخدم جميع أفراد المجتمع. كما صاحب الحفل أركان تعريفية للجهات، تجوَّل فيها الحضور للاطلاع على خدماتها.

وفي ختام الحفل كرم الدكتور الحربي ممثلي الجهات المشاركة والمتطوعين المميزين خلال عام 2021 مباركًا للفريق التطوعي "رؤية وطن" صدور موافقة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخرًا على اعتماد الفريق كجمعية باسم جمعية (جمعية رؤية لتعزيز القدرات الشخصية).

مشيرًا إلى أهمية ودور الجمعيات باعتبارها إحدى ركائز التنمية الاجتماعية، ومتمنيًا للفريق والجمعية مزيدًا من الإنجازات.

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