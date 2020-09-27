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عسير.. التعليم العام والجامعي والتقني يحتفلون باليوم الوطني 91

تضمن عروضًا مسرحية وثقافية ووطنية ومناشط متنوعة

أقامت جامعة الملك خالد والإدارة العامة للتعليم والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني، احتفالا بمناسبة اليوم الوطني 91، على مسرح جامعة الملك خالد، شارك في إعداده وإخراجه طلاب ومنسوبو الجهات التعليمية الثلاث في بادرة تعد الأولى من نوعها، جسدت روح التكامل والتنسيق والعمل المشترك المنظم بين مكونات التعليم في المنطقة

يأتي ذلك تفعيلاً لتوجيهات أمير منطقة عسير، تركي بن طلال بن عبدالعزيز، بتعزيز العمل الحكومي المشترك بين الجهات التعليمية الحكومية

وأكدت قيادات الجهات المنظمة للاحتفال على أهمية تعزيز الشراكة بينها في مختلف المجالات، ورعاية ودعم الطلاب والطالبات في مسيرتهم الدراسية، سواء في التعليم العام أو الجامعي أو التقني، إضافة إلى التواصل والتنسيق المستمر تحقيقًا لرؤية وزارة التعليم الرامية إلى بناء الإنسان وإعداده لمراحل الحياة، في ظل قيادة رشيدة داعمة جعلت بناء وصحة الإنسان أولاً، وبما يسهم في تحقيق المستهدفات التعليمية ورؤية الوطن 2030م والتناغم الإيجابي مع التطورات العالمية، مؤكدين على تطلع الجميع إلى مواصلة الجهود التشاركية في عدد من المشاريع والبرامج المختلفة.

وتضمن الاحتفال عروضًا مسرحية وثقافية ووطنية ومناشط متنوعة، من أبرزها أوبريت قافلة المجد وفقرة "تعاقب الأجيال" وعروضًا عن المنجزات تشاركت في إعدادها وإخراجها الجهات التعليمية الثلاث، بالإضافة إلى تقديم نبذة عن التطورات والمنجزات التي حققتها تلك الجهات وتسعى مستقبلاً إلى لتحقيقها.

يذكر أن الحفل شهد حضور عدد من منسوبي ومنسوبات الجهات المشاركة وفق تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة وفئات طلابية مختلفة وعدد من أولياء الأمور.

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عسير.. التعليم العام والجامعي والتقني يحتفلون باليوم الوطني 91
سبق

أقامت جامعة الملك خالد والإدارة العامة للتعليم والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني، احتفالا بمناسبة اليوم الوطني 91، على مسرح جامعة الملك خالد، شارك في إعداده وإخراجه طلاب ومنسوبو الجهات التعليمية الثلاث في بادرة تعد الأولى من نوعها، جسدت روح التكامل والتنسيق والعمل المشترك المنظم بين مكونات التعليم في المنطقة

يأتي ذلك تفعيلاً لتوجيهات أمير منطقة عسير، تركي بن طلال بن عبدالعزيز، بتعزيز العمل الحكومي المشترك بين الجهات التعليمية الحكومية

وأكدت قيادات الجهات المنظمة للاحتفال على أهمية تعزيز الشراكة بينها في مختلف المجالات، ورعاية ودعم الطلاب والطالبات في مسيرتهم الدراسية، سواء في التعليم العام أو الجامعي أو التقني، إضافة إلى التواصل والتنسيق المستمر تحقيقًا لرؤية وزارة التعليم الرامية إلى بناء الإنسان وإعداده لمراحل الحياة، في ظل قيادة رشيدة داعمة جعلت بناء وصحة الإنسان أولاً، وبما يسهم في تحقيق المستهدفات التعليمية ورؤية الوطن 2030م والتناغم الإيجابي مع التطورات العالمية، مؤكدين على تطلع الجميع إلى مواصلة الجهود التشاركية في عدد من المشاريع والبرامج المختلفة.

وتضمن الاحتفال عروضًا مسرحية وثقافية ووطنية ومناشط متنوعة، من أبرزها أوبريت قافلة المجد وفقرة "تعاقب الأجيال" وعروضًا عن المنجزات تشاركت في إعدادها وإخراجها الجهات التعليمية الثلاث، بالإضافة إلى تقديم نبذة عن التطورات والمنجزات التي حققتها تلك الجهات وتسعى مستقبلاً إلى لتحقيقها.

يذكر أن الحفل شهد حضور عدد من منسوبي ومنسوبات الجهات المشاركة وفق تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة وفئات طلابية مختلفة وعدد من أولياء الأمور.

27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443
04:00 PM

عسير.. التعليم العام والجامعي والتقني يحتفلون باليوم الوطني 91

تضمن عروضًا مسرحية وثقافية ووطنية ومناشط متنوعة

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بندر آل عوض - عسير
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أقامت جامعة الملك خالد والإدارة العامة للتعليم والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني، احتفالا بمناسبة اليوم الوطني 91، على مسرح جامعة الملك خالد، شارك في إعداده وإخراجه طلاب ومنسوبو الجهات التعليمية الثلاث في بادرة تعد الأولى من نوعها، جسدت روح التكامل والتنسيق والعمل المشترك المنظم بين مكونات التعليم في المنطقة

يأتي ذلك تفعيلاً لتوجيهات أمير منطقة عسير، تركي بن طلال بن عبدالعزيز، بتعزيز العمل الحكومي المشترك بين الجهات التعليمية الحكومية

وأكدت قيادات الجهات المنظمة للاحتفال على أهمية تعزيز الشراكة بينها في مختلف المجالات، ورعاية ودعم الطلاب والطالبات في مسيرتهم الدراسية، سواء في التعليم العام أو الجامعي أو التقني، إضافة إلى التواصل والتنسيق المستمر تحقيقًا لرؤية وزارة التعليم الرامية إلى بناء الإنسان وإعداده لمراحل الحياة، في ظل قيادة رشيدة داعمة جعلت بناء وصحة الإنسان أولاً، وبما يسهم في تحقيق المستهدفات التعليمية ورؤية الوطن 2030م والتناغم الإيجابي مع التطورات العالمية، مؤكدين على تطلع الجميع إلى مواصلة الجهود التشاركية في عدد من المشاريع والبرامج المختلفة.

وتضمن الاحتفال عروضًا مسرحية وثقافية ووطنية ومناشط متنوعة، من أبرزها أوبريت قافلة المجد وفقرة "تعاقب الأجيال" وعروضًا عن المنجزات تشاركت في إعدادها وإخراجها الجهات التعليمية الثلاث، بالإضافة إلى تقديم نبذة عن التطورات والمنجزات التي حققتها تلك الجهات وتسعى مستقبلاً إلى لتحقيقها.

يذكر أن الحفل شهد حضور عدد من منسوبي ومنسوبات الجهات المشاركة وفق تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة وفئات طلابية مختلفة وعدد من أولياء الأمور.

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