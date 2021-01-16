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شاهد.. مركز الأمل الطبي بعرسال يواصل تقديم خدماته الطبية للاجئين السوريين

مدعوم من مركز الملك سلمان للإغاثة

واصل مركز الأمل الطبي في بلدة عرسال بمحافظة البقاع اللبنانية، تقديم خدماته الطبية، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ضمن مشروع تعزيز الخدمات الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في بلدة عرسال.

وراجع العيادات خلال شهر ديسمبر 2020م 7.920 مريضًا، حصلوا على 12.278 خدمة صحية مجانية، توزعت بين أقسام العيادات التخصصية المتنوعة، إضافة إلى المختبرات والصيدلية وخدمات التمريض الأخرى.

واستقبلت عيادات الصحة العامة 642 مريضًا، وعيادات العيون 622 مستفيدًا، وقسم الطوارئ 776 فردًا، وعيادات الأسنان 280 مريضًا، وعيادات الأطفال 713 فردًا، مع تقديم 182 لقاحًا، كما استقبلت عيادات الأنف والأذن والحنجرة 541 مريضًا، وعيادات العظام 558 حالة، وعيادات القلب 322 مريضًا، وعيادات المسالك البولية 692 مريضًا، وعيادات الجهاز الهضمي 259 حالة، والعيادات النسوية 426 مستفيدةً، كذلك استقبلت عيادات الغدد والسكري 124 مستفيدًا، والعيادات النفسية 34 مريضًا.

ويأتي ذلك حرصًا من المملكة -ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة- لتقديم المساعدات الإغاثية للاجئين السوريين في جميع المجالات للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. مركز الأمل الطبي بعرسال يواصل تقديم خدماته الطبية للاجئين السوريين
سبق

واصل مركز الأمل الطبي في بلدة عرسال بمحافظة البقاع اللبنانية، تقديم خدماته الطبية، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ضمن مشروع تعزيز الخدمات الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في بلدة عرسال.

وراجع العيادات خلال شهر ديسمبر 2020م 7.920 مريضًا، حصلوا على 12.278 خدمة صحية مجانية، توزعت بين أقسام العيادات التخصصية المتنوعة، إضافة إلى المختبرات والصيدلية وخدمات التمريض الأخرى.

واستقبلت عيادات الصحة العامة 642 مريضًا، وعيادات العيون 622 مستفيدًا، وقسم الطوارئ 776 فردًا، وعيادات الأسنان 280 مريضًا، وعيادات الأطفال 713 فردًا، مع تقديم 182 لقاحًا، كما استقبلت عيادات الأنف والأذن والحنجرة 541 مريضًا، وعيادات العظام 558 حالة، وعيادات القلب 322 مريضًا، وعيادات المسالك البولية 692 مريضًا، وعيادات الجهاز الهضمي 259 حالة، والعيادات النسوية 426 مستفيدةً، كذلك استقبلت عيادات الغدد والسكري 124 مستفيدًا، والعيادات النفسية 34 مريضًا.

ويأتي ذلك حرصًا من المملكة -ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة- لتقديم المساعدات الإغاثية للاجئين السوريين في جميع المجالات للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.

16 يناير 2021 - 3 جمادى الآخر 1442
06:22 PM
اخر تعديل
16 يناير 2021 - 3 جمادى الآخر 1442
08:36 PM

شاهد.. مركز الأمل الطبي بعرسال يواصل تقديم خدماته الطبية للاجئين السوريين

مدعوم من مركز الملك سلمان للإغاثة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - البقاع الغربي
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واصل مركز الأمل الطبي في بلدة عرسال بمحافظة البقاع اللبنانية، تقديم خدماته الطبية، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ضمن مشروع تعزيز الخدمات الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في بلدة عرسال.

وراجع العيادات خلال شهر ديسمبر 2020م 7.920 مريضًا، حصلوا على 12.278 خدمة صحية مجانية، توزعت بين أقسام العيادات التخصصية المتنوعة، إضافة إلى المختبرات والصيدلية وخدمات التمريض الأخرى.

واستقبلت عيادات الصحة العامة 642 مريضًا، وعيادات العيون 622 مستفيدًا، وقسم الطوارئ 776 فردًا، وعيادات الأسنان 280 مريضًا، وعيادات الأطفال 713 فردًا، مع تقديم 182 لقاحًا، كما استقبلت عيادات الأنف والأذن والحنجرة 541 مريضًا، وعيادات العظام 558 حالة، وعيادات القلب 322 مريضًا، وعيادات المسالك البولية 692 مريضًا، وعيادات الجهاز الهضمي 259 حالة، والعيادات النسوية 426 مستفيدةً، كذلك استقبلت عيادات الغدد والسكري 124 مستفيدًا، والعيادات النفسية 34 مريضًا.

ويأتي ذلك حرصًا من المملكة -ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة- لتقديم المساعدات الإغاثية للاجئين السوريين في جميع المجالات للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.

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