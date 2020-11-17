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بالصور.. ثانوية "ناصر بن عبدالعزيز" تنشر ثقافة الذوق العام و"الإتيكيت"

بين 650 طالبًا من منتسبيها في مسابقة جماليات الفصول الدراسية

بثّت ثانوية الأمير ناصر بن عبدالعزيز، التابعة لمكتب التعليم بشرق الرياض؛ ثقافة الذوق العام و"الإتيكيت" بين 650 طالبًا في مسابقة جماليات الفصول الدراسية، وتنافس منسوبيها في الابتكارات والإبداع.

وفي يوم التقييم أبهرت الجماليات مدير مكتب التعليم، عبدالله بن دغفق العنزي، ومساعدي التعليم، وضيوف المدرسة، وجرى تكريم الفائزين وسط تنظيم كبير من قائد المدرسة محمد بن عائض الشلوي، والمعلمين.

من جانبه ثمّن "العنزي" إدارة ثانوية "ناصر بن عبدالعزيز" في تعزيز قيم العطاء والتنافس.

وقال "العنزي": إن الأنشطة اللاصفية ساهمت في تحديد مسار كثير من الطلاب وهم على مقاعد الدراسة في شتى المجالات؛ حيث وجدت الهواية من يرعاها ويعززها.

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بالصور.. ثانوية "ناصر بن عبدالعزيز" تنشر ثقافة الذوق العام و"الإتيكيت"
سبق

بثّت ثانوية الأمير ناصر بن عبدالعزيز، التابعة لمكتب التعليم بشرق الرياض؛ ثقافة الذوق العام و"الإتيكيت" بين 650 طالبًا في مسابقة جماليات الفصول الدراسية، وتنافس منسوبيها في الابتكارات والإبداع.

وفي يوم التقييم أبهرت الجماليات مدير مكتب التعليم، عبدالله بن دغفق العنزي، ومساعدي التعليم، وضيوف المدرسة، وجرى تكريم الفائزين وسط تنظيم كبير من قائد المدرسة محمد بن عائض الشلوي، والمعلمين.

من جانبه ثمّن "العنزي" إدارة ثانوية "ناصر بن عبدالعزيز" في تعزيز قيم العطاء والتنافس.

وقال "العنزي": إن الأنشطة اللاصفية ساهمت في تحديد مسار كثير من الطلاب وهم على مقاعد الدراسة في شتى المجالات؛ حيث وجدت الهواية من يرعاها ويعززها.

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
05:35 PM

بالصور.. ثانوية "ناصر بن عبدالعزيز" تنشر ثقافة الذوق العام و"الإتيكيت"

بين 650 طالبًا من منتسبيها في مسابقة جماليات الفصول الدراسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بثّت ثانوية الأمير ناصر بن عبدالعزيز، التابعة لمكتب التعليم بشرق الرياض؛ ثقافة الذوق العام و"الإتيكيت" بين 650 طالبًا في مسابقة جماليات الفصول الدراسية، وتنافس منسوبيها في الابتكارات والإبداع.

وفي يوم التقييم أبهرت الجماليات مدير مكتب التعليم، عبدالله بن دغفق العنزي، ومساعدي التعليم، وضيوف المدرسة، وجرى تكريم الفائزين وسط تنظيم كبير من قائد المدرسة محمد بن عائض الشلوي، والمعلمين.

من جانبه ثمّن "العنزي" إدارة ثانوية "ناصر بن عبدالعزيز" في تعزيز قيم العطاء والتنافس.

وقال "العنزي": إن الأنشطة اللاصفية ساهمت في تحديد مسار كثير من الطلاب وهم على مقاعد الدراسة في شتى المجالات؛ حيث وجدت الهواية من يرعاها ويعززها.

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