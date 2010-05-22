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وزير الخارجية يبحث مستجدات الأوضاع اليمنية مع المبعوث الأمريكي

استعراض الجهود المشتركة لدعم سبل الوصول لحل سياسي شامل للأزمة

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، في نيويورك، اليوم، مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص إلى اليمن تيم ليندركنق.

وجرى خلال اللقاء، بحث المستجدات على الساحة اليمنية، واستعراض الجهود المشتركة لدعم سبل الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

حضر اللقاء، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يبحث مستجدات الأوضاع اليمنية مع المبعوث الأمريكي
سبق

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، في نيويورك، اليوم، مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص إلى اليمن تيم ليندركنق.

وجرى خلال اللقاء، بحث المستجدات على الساحة اليمنية، واستعراض الجهود المشتركة لدعم سبل الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

حضر اللقاء، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

21 مايو 2021 - 9 شوّال 1442
11:56 PM
اخر تعديل
22 مايو 2021 - 10 شوّال 1442
03:27 AM

وزير الخارجية يبحث مستجدات الأوضاع اليمنية مع المبعوث الأمريكي

استعراض الجهود المشتركة لدعم سبل الوصول لحل سياسي شامل للأزمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيويورك
3
865

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، في نيويورك، اليوم، مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص إلى اليمن تيم ليندركنق.

وجرى خلال اللقاء، بحث المستجدات على الساحة اليمنية، واستعراض الجهود المشتركة لدعم سبل الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

حضر اللقاء، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

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