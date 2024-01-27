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"النصر" يعلن حصوله على شهادة الكفاءة المالية.. ويشكر "خالد بن فهد"

أعلن نادي النصر، اليوم الأربعاء، عن حصوله على شهادة الكفاءة المالية، بعد أن قدّم أمس ملفه للّجْنة، وحصل على الشهادة في اليوم الأخير للمهلة.

وقال الحساب الرسمي في "تويتر" لنادي العاصمة: "بدعم مالي من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز، نادي النصر يحصل رسميًّا على شهادة الكفاءة المالية".

ومن المقرر أن تغلق لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية التابعة لوزارة الرياضة، مساء اليوم، بعد أن وضعت يوم 26 يناير الجاري اليوم الأخير لتقديم كل الأوراق والمستندات التي توضح تسديد الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 30 سبتمبر 2021 لفرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفقًا للبيان الذي سبق أن أصدرته اللجنة في حساب الوزارة الرسمي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"النصر" يعلن حصوله على شهادة الكفاءة المالية.. ويشكر "خالد بن فهد"
سبق

أعلن نادي النصر، اليوم الأربعاء، عن حصوله على شهادة الكفاءة المالية، بعد أن قدّم أمس ملفه للّجْنة، وحصل على الشهادة في اليوم الأخير للمهلة.

وقال الحساب الرسمي في "تويتر" لنادي العاصمة: "بدعم مالي من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز، نادي النصر يحصل رسميًّا على شهادة الكفاءة المالية".

ومن المقرر أن تغلق لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية التابعة لوزارة الرياضة، مساء اليوم، بعد أن وضعت يوم 26 يناير الجاري اليوم الأخير لتقديم كل الأوراق والمستندات التي توضح تسديد الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 30 سبتمبر 2021 لفرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفقًا للبيان الذي سبق أن أصدرته اللجنة في حساب الوزارة الرسمي.

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
03:32 PM

"النصر" يعلن حصوله على شهادة الكفاءة المالية.. ويشكر "خالد بن فهد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي النصر، اليوم الأربعاء، عن حصوله على شهادة الكفاءة المالية، بعد أن قدّم أمس ملفه للّجْنة، وحصل على الشهادة في اليوم الأخير للمهلة.

وقال الحساب الرسمي في "تويتر" لنادي العاصمة: "بدعم مالي من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز، نادي النصر يحصل رسميًّا على شهادة الكفاءة المالية".

ومن المقرر أن تغلق لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية التابعة لوزارة الرياضة، مساء اليوم، بعد أن وضعت يوم 26 يناير الجاري اليوم الأخير لتقديم كل الأوراق والمستندات التي توضح تسديد الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 30 سبتمبر 2021 لفرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفقًا للبيان الذي سبق أن أصدرته اللجنة في حساب الوزارة الرسمي.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,958
201,250 سيارة ..

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