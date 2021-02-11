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طلاب وطالبات: ما زالت الدراسة في الكليات التقنية العالمية متوقفة

وسط تخوُّف على مستقبلهم لتعثُّر الدراسة في الفصل الأول وبداية الثاني

بالرغم من مُضي أربعة أسابيع دراسية على بداية الفصل الدراسي الثاني ما زالت الدراسة بالكليات التقنية العالمية بالعديد من المدن بالسعودية متوقفة، بالرغم من أنها توقفت بالفصل الدراسي الأول، وسط تخوف من الطلاب والطالبات على مستقبلهم لتعثر الدراسة في الفصل الأول وبداية الفصل الثاني.

وقالت إحدى المتدربات بكلية التقنية العالمية بجدة إنه لا يزال الطلاب والطالبات في حيرة من أمرهم؛ فالجهة المسؤولة تعدهم بالعودة للمقاعد الدراسة لكن ذلك لم يتحقق حتى الآن، مبينة أنه بدأ القلق لديهم حول مستقبلهم بسبب تعطل الدراسة للفصل الدراسي الأول، وأربكهم ذلك، وحاليًا أقلقهم حول مستقبلهم، ولم يجدوا سوى الوعود برجوع الدراسة، لكن لم يحدث شيء، ولا نعرف إلى متى سوف يستمر، ويتساءلوا حاليًا: ماذا نفعل؟ هل ننتظر أم ننسحب من الكليات للبحث عن غيرها؟ أم ماذا!؟

وكانت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قد أوضحت سابقًا على لسان متحدثها فهد العتيبي بداية الفصل الدراسي الثاني أنه بخصوص توقف التدريب في عدد من الكليات التقنية العالمية "فإننا نود توضيح أنه تحرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على إنهاء إجراءات بدء التدريب في الكليات التقنية العالمية المشار لها، وتعمل مع الجهات ذات العلاقة لتشغيل الكليات في أقرب وقت ممكن، ولدينا تواصل مستمر مع أبنائنا وبناتنا المتدربين والمتدربات، وحال انتهاء الإجراءات سوف يتم إحاطة المتدربين والمتدربات بموعد بدء التدريب".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طلاب وطالبات: ما زالت الدراسة في الكليات التقنية العالمية متوقفة
سبق

بالرغم من مُضي أربعة أسابيع دراسية على بداية الفصل الدراسي الثاني ما زالت الدراسة بالكليات التقنية العالمية بالعديد من المدن بالسعودية متوقفة، بالرغم من أنها توقفت بالفصل الدراسي الأول، وسط تخوف من الطلاب والطالبات على مستقبلهم لتعثر الدراسة في الفصل الأول وبداية الفصل الثاني.

وقالت إحدى المتدربات بكلية التقنية العالمية بجدة إنه لا يزال الطلاب والطالبات في حيرة من أمرهم؛ فالجهة المسؤولة تعدهم بالعودة للمقاعد الدراسة لكن ذلك لم يتحقق حتى الآن، مبينة أنه بدأ القلق لديهم حول مستقبلهم بسبب تعطل الدراسة للفصل الدراسي الأول، وأربكهم ذلك، وحاليًا أقلقهم حول مستقبلهم، ولم يجدوا سوى الوعود برجوع الدراسة، لكن لم يحدث شيء، ولا نعرف إلى متى سوف يستمر، ويتساءلوا حاليًا: ماذا نفعل؟ هل ننتظر أم ننسحب من الكليات للبحث عن غيرها؟ أم ماذا!؟

وكانت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قد أوضحت سابقًا على لسان متحدثها فهد العتيبي بداية الفصل الدراسي الثاني أنه بخصوص توقف التدريب في عدد من الكليات التقنية العالمية "فإننا نود توضيح أنه تحرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على إنهاء إجراءات بدء التدريب في الكليات التقنية العالمية المشار لها، وتعمل مع الجهات ذات العلاقة لتشغيل الكليات في أقرب وقت ممكن، ولدينا تواصل مستمر مع أبنائنا وبناتنا المتدربين والمتدربات، وحال انتهاء الإجراءات سوف يتم إحاطة المتدربين والمتدربات بموعد بدء التدريب".

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
01:09 AM

طلاب وطالبات: ما زالت الدراسة في الكليات التقنية العالمية متوقفة

وسط تخوُّف على مستقبلهم لتعثُّر الدراسة في الفصل الأول وبداية الثاني

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سعود الدعجاني - جدة
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بالرغم من مُضي أربعة أسابيع دراسية على بداية الفصل الدراسي الثاني ما زالت الدراسة بالكليات التقنية العالمية بالعديد من المدن بالسعودية متوقفة، بالرغم من أنها توقفت بالفصل الدراسي الأول، وسط تخوف من الطلاب والطالبات على مستقبلهم لتعثر الدراسة في الفصل الأول وبداية الفصل الثاني.

وقالت إحدى المتدربات بكلية التقنية العالمية بجدة إنه لا يزال الطلاب والطالبات في حيرة من أمرهم؛ فالجهة المسؤولة تعدهم بالعودة للمقاعد الدراسة لكن ذلك لم يتحقق حتى الآن، مبينة أنه بدأ القلق لديهم حول مستقبلهم بسبب تعطل الدراسة للفصل الدراسي الأول، وأربكهم ذلك، وحاليًا أقلقهم حول مستقبلهم، ولم يجدوا سوى الوعود برجوع الدراسة، لكن لم يحدث شيء، ولا نعرف إلى متى سوف يستمر، ويتساءلوا حاليًا: ماذا نفعل؟ هل ننتظر أم ننسحب من الكليات للبحث عن غيرها؟ أم ماذا!؟

وكانت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قد أوضحت سابقًا على لسان متحدثها فهد العتيبي بداية الفصل الدراسي الثاني أنه بخصوص توقف التدريب في عدد من الكليات التقنية العالمية "فإننا نود توضيح أنه تحرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على إنهاء إجراءات بدء التدريب في الكليات التقنية العالمية المشار لها، وتعمل مع الجهات ذات العلاقة لتشغيل الكليات في أقرب وقت ممكن، ولدينا تواصل مستمر مع أبنائنا وبناتنا المتدربين والمتدربات، وحال انتهاء الإجراءات سوف يتم إحاطة المتدربين والمتدربات بموعد بدء التدريب".

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