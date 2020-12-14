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4 دول أوروبية ترفض المشاركة عبر الإنترنت في منتدى اقتصادي بإيران

احتجاجًا على إعدام طهران الصحفي البارز "روح الله زم"

انسحبت أربع دول أوروبية من المشاركة عبر الإنترنت في منتدى اقتصادي في إيران؛ وذلك بعد إعدام صحفي معارض بارز.

والسفراء المقاطعون للمنتدى هم من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والنمسا.

وفي وقت لاحق، أعلن المنظمون تأجيل المنتدى الذي كان مقررًا اليوم الاثنين، طبقًا لـ"بي بي سي".

ويأتي هذا وسط خلاف دبلوماسي متصاعد بين إيران ودول أوروبية بسبب إعدام الصحفي روح الله زم.

واتُّهِم "زم" باستخدام تطبيق مراسلة بهدف إثارة المعارضة ضد الحكومة.

وكان "زم" قد حصل على حق اللجوء في فرنسا بعد توثيق الاحتجاجات الحاشدة في عام 2017 عبر موقع يديره بالإنترنت.

ووصفت فرنسا، الإعدام بأنه "بربري وغير مقبول"، وقالت إنه يتعارض مع التزامات إيران الدولية. وأدان الاتحاد الأوروبي مقتل "زم" بأشد العبارات.

الرئيسية/ أخبار العالم

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4 دول أوروبية ترفض المشاركة عبر الإنترنت في منتدى اقتصادي بإيران
سبق

انسحبت أربع دول أوروبية من المشاركة عبر الإنترنت في منتدى اقتصادي في إيران؛ وذلك بعد إعدام صحفي معارض بارز.

والسفراء المقاطعون للمنتدى هم من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والنمسا.

وفي وقت لاحق، أعلن المنظمون تأجيل المنتدى الذي كان مقررًا اليوم الاثنين، طبقًا لـ"بي بي سي".

ويأتي هذا وسط خلاف دبلوماسي متصاعد بين إيران ودول أوروبية بسبب إعدام الصحفي روح الله زم.

واتُّهِم "زم" باستخدام تطبيق مراسلة بهدف إثارة المعارضة ضد الحكومة.

وكان "زم" قد حصل على حق اللجوء في فرنسا بعد توثيق الاحتجاجات الحاشدة في عام 2017 عبر موقع يديره بالإنترنت.

ووصفت فرنسا، الإعدام بأنه "بربري وغير مقبول"، وقالت إنه يتعارض مع التزامات إيران الدولية. وأدان الاتحاد الأوروبي مقتل "زم" بأشد العبارات.

14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442
08:34 AM

4 دول أوروبية ترفض المشاركة عبر الإنترنت في منتدى اقتصادي بإيران

احتجاجًا على إعدام طهران الصحفي البارز "روح الله زم"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انسحبت أربع دول أوروبية من المشاركة عبر الإنترنت في منتدى اقتصادي في إيران؛ وذلك بعد إعدام صحفي معارض بارز.

والسفراء المقاطعون للمنتدى هم من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والنمسا.

وفي وقت لاحق، أعلن المنظمون تأجيل المنتدى الذي كان مقررًا اليوم الاثنين، طبقًا لـ"بي بي سي".

ويأتي هذا وسط خلاف دبلوماسي متصاعد بين إيران ودول أوروبية بسبب إعدام الصحفي روح الله زم.

واتُّهِم "زم" باستخدام تطبيق مراسلة بهدف إثارة المعارضة ضد الحكومة.

وكان "زم" قد حصل على حق اللجوء في فرنسا بعد توثيق الاحتجاجات الحاشدة في عام 2017 عبر موقع يديره بالإنترنت.

ووصفت فرنسا، الإعدام بأنه "بربري وغير مقبول"، وقالت إنه يتعارض مع التزامات إيران الدولية. وأدان الاتحاد الأوروبي مقتل "زم" بأشد العبارات.

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