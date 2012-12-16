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بهدف قاتل.. تونس إلى نهائي كأس العرب 2021

عبر بوابة المنتخب المصري

تأهل منتخب تونس إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العرب بعد تخطيه عقبة شقيقه المصري بهدف دون مقابل في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب "974" المونديالي في راس بوعبود بمدينة الدوحة في أولى مواجهاتي نصفِ نهائي كأس العرب FIFA قطر لكرة القدم 2021.

النيران الصديقة منحت المنتخب التونسي بطاقة العبور إلى المشهد الختامي بتسجيل قائد المنتخب المصري عمر السوليه هدف المباراة الوحيد بالخطأ بمرمى منتخب بلاده في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني 4+90 .

وسيواجه المنتخب المصري الفريق الخاسر من مواجهة قطر والجزائر التي تقام في وقت لاحق من هذا اليوم في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بهدف قاتل.. تونس إلى نهائي كأس العرب 2021
سبق

تأهل منتخب تونس إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العرب بعد تخطيه عقبة شقيقه المصري بهدف دون مقابل في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب "974" المونديالي في راس بوعبود بمدينة الدوحة في أولى مواجهاتي نصفِ نهائي كأس العرب FIFA قطر لكرة القدم 2021.

النيران الصديقة منحت المنتخب التونسي بطاقة العبور إلى المشهد الختامي بتسجيل قائد المنتخب المصري عمر السوليه هدف المباراة الوحيد بالخطأ بمرمى منتخب بلاده في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني 4+90 .

وسيواجه المنتخب المصري الفريق الخاسر من مواجهة قطر والجزائر التي تقام في وقت لاحق من هذا اليوم في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
08:16 PM
اخر تعديل
16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
01:35 AM

بهدف قاتل.. تونس إلى نهائي كأس العرب 2021

عبر بوابة المنتخب المصري

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,667

تأهل منتخب تونس إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العرب بعد تخطيه عقبة شقيقه المصري بهدف دون مقابل في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب "974" المونديالي في راس بوعبود بمدينة الدوحة في أولى مواجهاتي نصفِ نهائي كأس العرب FIFA قطر لكرة القدم 2021.

النيران الصديقة منحت المنتخب التونسي بطاقة العبور إلى المشهد الختامي بتسجيل قائد المنتخب المصري عمر السوليه هدف المباراة الوحيد بالخطأ بمرمى منتخب بلاده في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني 4+90 .

وسيواجه المنتخب المصري الفريق الخاسر من مواجهة قطر والجزائر التي تقام في وقت لاحق من هذا اليوم في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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