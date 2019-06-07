النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

النيابة العامة تعترض على الحكم بسجن المتحرش بفتاة 10 أشهر وتطالب بعقوبة الحد الأعلى

ارتكب جريمته أثناء جلوسها داخل سيارتها بالخبر

علمت مصادر "سبق" أن النيابة العامة اعترضت على الحكم الابتدائي الصادر ضد أحد المتحرشين (10 أشهر سجن وغرامة 5 آلاف ريال)، وطالبت النيابة العامة في لائحة اعتراضية تطبيق الحد الأعلى من نظام التحرش بحق المتهم.

وكانت مصادر كشفت أن المحكمة الجزائية بالدمام أصدرت حكماً ابتدائيًا بالسجن لمدة 10 أشهر وغرامة قدرها 5 آلاف ريال، ضد المتحرش بفتاة داخل مركبتها في محافظة الخبر.

وأوضحت مصادر أن المتهم أقرّ بجريمته خلال التحقيق معه من قِبل النيابة العامة.

يذكر أن النائب العام قد أصدر أمرًا بالقبض على المتهم بعد تداول مقطع فيديو له يتحرش بفتاة أثناء جلوسها داخل سيارتها في الخبر، ونجحت شرطة المنطقة الشرقية في القبض عليه في الخامس من رمضان الماضي رغم محاولته تغيير ملامحه.

وأكدت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بتويتر في وقت سابق أن عقوبة التحرش تصل إلى السجن لمدة عامين، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال. وقالت «النيابة» «جريمة التحرش تُقترف بكل قول أو فعل أو إشارة تصدر من شخص تجاه آخر ذات مدلول جنسي تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك وسائل التقنية».

وأضافت: «عقوباتها السجن مدة تبلغ سنتين وغرامة مالية تصل مائة ألف ريال، وتُشدد حال العود».

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
النيابة العامة تعترض على الحكم بسجن المتحرش بفتاة 10 أشهر وتطالب بعقوبة الحد الأعلى
سبق

علمت مصادر "سبق" أن النيابة العامة اعترضت على الحكم الابتدائي الصادر ضد أحد المتحرشين (10 أشهر سجن وغرامة 5 آلاف ريال)، وطالبت النيابة العامة في لائحة اعتراضية تطبيق الحد الأعلى من نظام التحرش بحق المتهم.

وكانت مصادر كشفت أن المحكمة الجزائية بالدمام أصدرت حكماً ابتدائيًا بالسجن لمدة 10 أشهر وغرامة قدرها 5 آلاف ريال، ضد المتحرش بفتاة داخل مركبتها في محافظة الخبر.

وأوضحت مصادر أن المتهم أقرّ بجريمته خلال التحقيق معه من قِبل النيابة العامة.

يذكر أن النائب العام قد أصدر أمرًا بالقبض على المتهم بعد تداول مقطع فيديو له يتحرش بفتاة أثناء جلوسها داخل سيارتها في الخبر، ونجحت شرطة المنطقة الشرقية في القبض عليه في الخامس من رمضان الماضي رغم محاولته تغيير ملامحه.

وأكدت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بتويتر في وقت سابق أن عقوبة التحرش تصل إلى السجن لمدة عامين، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال. وقالت «النيابة» «جريمة التحرش تُقترف بكل قول أو فعل أو إشارة تصدر من شخص تجاه آخر ذات مدلول جنسي تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك وسائل التقنية».

وأضافت: «عقوباتها السجن مدة تبلغ سنتين وغرامة مالية تصل مائة ألف ريال، وتُشدد حال العود».

07 يونيو 2019 - 4 شوّال 1440
03:24 PM
اخر تعديل
07 يونيو 2019 - 4 شوّال 1440
03:49 PM

النيابة العامة تعترض على الحكم بسجن المتحرش بفتاة 10 أشهر وتطالب بعقوبة الحد الأعلى

ارتكب جريمته أثناء جلوسها داخل سيارتها بالخبر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
11
15,903

علمت مصادر "سبق" أن النيابة العامة اعترضت على الحكم الابتدائي الصادر ضد أحد المتحرشين (10 أشهر سجن وغرامة 5 آلاف ريال)، وطالبت النيابة العامة في لائحة اعتراضية تطبيق الحد الأعلى من نظام التحرش بحق المتهم.

وكانت مصادر كشفت أن المحكمة الجزائية بالدمام أصدرت حكماً ابتدائيًا بالسجن لمدة 10 أشهر وغرامة قدرها 5 آلاف ريال، ضد المتحرش بفتاة داخل مركبتها في محافظة الخبر.

وأوضحت مصادر أن المتهم أقرّ بجريمته خلال التحقيق معه من قِبل النيابة العامة.

يذكر أن النائب العام قد أصدر أمرًا بالقبض على المتهم بعد تداول مقطع فيديو له يتحرش بفتاة أثناء جلوسها داخل سيارتها في الخبر، ونجحت شرطة المنطقة الشرقية في القبض عليه في الخامس من رمضان الماضي رغم محاولته تغيير ملامحه.

وأكدت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بتويتر في وقت سابق أن عقوبة التحرش تصل إلى السجن لمدة عامين، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال. وقالت «النيابة» «جريمة التحرش تُقترف بكل قول أو فعل أو إشارة تصدر من شخص تجاه آخر ذات مدلول جنسي تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك وسائل التقنية».

وأضافت: «عقوباتها السجن مدة تبلغ سنتين وغرامة مالية تصل مائة ألف ريال، وتُشدد حال العود».

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,371
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,197
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,322
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,004

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

ماجد البريكان
الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

عبدالغني الشيخ
كأس العالم في خطر..!

كأس العالم في خطر..!

صالح المسلّم
كلنا (محمد)

كلنا (محمد)

سلطان رديف
قمم ثلاث.. مصير واحد

قمم ثلاث.. مصير واحد

سعيد آل جندب
منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

حمد العرق الغفراني
السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

حواء القرني
قمم مكة تجمع الأمة

قمم مكة تجمع الأمة

سلطان رديف
عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عبدالغني الشيخ
"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة