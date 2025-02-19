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شرطة أبو ظبي تكشف غموض فيديو لتعنيف طفلة وتؤكد: الأم هي المعنِّفة

لخلافات مع زوجها وألقت القبض عليها وأحالتها للنيابة العامة

أزاحت شرطة أبو ظبي غموض مقطع فيديو تم تداوله بشكل كثيف أظهر امرأة تقوم بتعذيب طفلة.

وقالت شرطة أبو ظبي في بيان لها على الفيسبوك: إن شرطة أبو ظبي ألقت القبض على أم تعذب طفلتها، بعد انتشار مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي؛ وذلك بسبب خلافات عائلية بين الأم والأب، وتمت إحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضحت شرطة أبو ظبي أن الحادثة قوبلت باستنكار واسع من المجتمع الإماراتي المتسامح، الذي ينبذ العنف بجميع أشكاله، مؤكدة عدم التهاون لكل من يلحق الأذى بالأطفال، وتتخذ كل ما یلزم وفق إجراءات القانون.

وذكرت أن دولة الإمارات العربية المتحدة سنت قوانین وتشريعات خاصة بالطفل، رقم 3 لسنة 2016، والذي يضمن حقوق الطفل من لحظة ميلاده حتى بلوغه.

شرطة أبو ظبي

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شرطة أبو ظبي تكشف غموض فيديو لتعنيف طفلة وتؤكد: الأم هي المعنِّفة
سبق

أزاحت شرطة أبو ظبي غموض مقطع فيديو تم تداوله بشكل كثيف أظهر امرأة تقوم بتعذيب طفلة.

وقالت شرطة أبو ظبي في بيان لها على الفيسبوك: إن شرطة أبو ظبي ألقت القبض على أم تعذب طفلتها، بعد انتشار مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي؛ وذلك بسبب خلافات عائلية بين الأم والأب، وتمت إحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضحت شرطة أبو ظبي أن الحادثة قوبلت باستنكار واسع من المجتمع الإماراتي المتسامح، الذي ينبذ العنف بجميع أشكاله، مؤكدة عدم التهاون لكل من يلحق الأذى بالأطفال، وتتخذ كل ما یلزم وفق إجراءات القانون.

وذكرت أن دولة الإمارات العربية المتحدة سنت قوانین وتشريعات خاصة بالطفل، رقم 3 لسنة 2016، والذي يضمن حقوق الطفل من لحظة ميلاده حتى بلوغه.

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
04:55 PM

شرطة أبو ظبي تكشف غموض فيديو لتعنيف طفلة وتؤكد: الأم هي المعنِّفة

لخلافات مع زوجها وألقت القبض عليها وأحالتها للنيابة العامة

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هادي العصيمي - الرياض
0
594

أزاحت شرطة أبو ظبي غموض مقطع فيديو تم تداوله بشكل كثيف أظهر امرأة تقوم بتعذيب طفلة.

وقالت شرطة أبو ظبي في بيان لها على الفيسبوك: إن شرطة أبو ظبي ألقت القبض على أم تعذب طفلتها، بعد انتشار مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي؛ وذلك بسبب خلافات عائلية بين الأم والأب، وتمت إحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضحت شرطة أبو ظبي أن الحادثة قوبلت باستنكار واسع من المجتمع الإماراتي المتسامح، الذي ينبذ العنف بجميع أشكاله، مؤكدة عدم التهاون لكل من يلحق الأذى بالأطفال، وتتخذ كل ما یلزم وفق إجراءات القانون.

وذكرت أن دولة الإمارات العربية المتحدة سنت قوانین وتشريعات خاصة بالطفل، رقم 3 لسنة 2016، والذي يضمن حقوق الطفل من لحظة ميلاده حتى بلوغه.

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