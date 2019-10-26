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مديرة "مسك للإعلام" من القاهرة: "الصحافة الآلية" تنتج طيفاً واسعاً للقصص الخبرية

أكّدت في كلمتها الافتتاحية أن الذكاء الاصطناعي يسهم في تحسين إنتاج المحتوى الإعلامي

أكّدت مديرة مشروع منتدى مسك للإعلام عهود العرفج؛ أن "الصحافة الآلية" تستطيع أن تنتج طيفاً واسعاً من القصص الخبرية، بِدْءاً من أحوال الطقس ونتائج مباريات كرة القدم، أو حتى النتائج المالية للشركات وغيرها.

وقالت "العرفج"؛ في كلمتها الافتتاحية لمنتدى مسك للإعلام بالعاصمة المصرية القاهرة، الذي ينظمه مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، تحت عنوان "التحوّلات الذكية في صناعة الإعلام"، وسط مشاركة نخبة من المتحدثين والمختصين من 12 دولة حول العالم، أن مفاهيم مثل البيانات الضخمة، والإعلام الذكي، وتعلُّم الآلة، والدرون، وروبوتات الدردشة، وغيرها الكثير باتت تشكل فلك الإعلام الحديث، وكل مفهوم يدور حوله كثير من الممارسات والتطبيقات التي غَيَّرت من ملامح صناعة الإعلام.

وأشارت إلى أن الوصول إلى دوائر متقدمة في تقنية المعلومات بمعنى بلوغ مراحل غير مسبوقة في المنافسة على التحكم في حركة الإعلام، فيما يتصل بقيادة التوجهات سياسياً وإستراتيجياً واقتصادياً واجتماعياً.

ولفتت إلى أن الذكاء الاصطناعي وجد طريقه إلى صناعة الإعلام في السنوات الماضية، وتضاعف عدد الحلول التي يقدمها في سبيل تحسين إنتاج المحتوى الإعلامي، وبات يؤثر في مختلف مراحل سلسلة القيمة لصناعة الإعلام.

وأضافت مديرة مشروع منتدى مسك للإعلام: التغيير الذي طرأ على مشهد الإعلام في العالم بأَسْره، قاد مركز المبادرات في مؤسسة مسك الخيرية، إلى وضع واقع الإعلام الجديد ضمن اهتماماته، خاصة أنه إحدى الركائز التي تعمل عليها المؤسسة.

وفي ختام كلمتها، شكرت عهود العرفج؛ جمهورية مصر العربية التي طالما كانت ولا تزال منارة إعلامية تضيء على العالم العربي أجمع، على استضافة منتدى مسك للإعلام، معربة عن أملها في أن يُحدث بصمة مختلفة وتأثيراً إيجابياً في صناعة الإعلام بشكل عام وفي الأوساط الشبابية المهتمة بهذه الصناعة.

مسك للإعلام القاهرة الصحافة الآلية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مديرة "مسك للإعلام" من القاهرة: "الصحافة الآلية" تنتج طيفاً واسعاً للقصص الخبرية
سبق

أكّدت مديرة مشروع منتدى مسك للإعلام عهود العرفج؛ أن "الصحافة الآلية" تستطيع أن تنتج طيفاً واسعاً من القصص الخبرية، بِدْءاً من أحوال الطقس ونتائج مباريات كرة القدم، أو حتى النتائج المالية للشركات وغيرها.

وقالت "العرفج"؛ في كلمتها الافتتاحية لمنتدى مسك للإعلام بالعاصمة المصرية القاهرة، الذي ينظمه مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، تحت عنوان "التحوّلات الذكية في صناعة الإعلام"، وسط مشاركة نخبة من المتحدثين والمختصين من 12 دولة حول العالم، أن مفاهيم مثل البيانات الضخمة، والإعلام الذكي، وتعلُّم الآلة، والدرون، وروبوتات الدردشة، وغيرها الكثير باتت تشكل فلك الإعلام الحديث، وكل مفهوم يدور حوله كثير من الممارسات والتطبيقات التي غَيَّرت من ملامح صناعة الإعلام.

وأشارت إلى أن الوصول إلى دوائر متقدمة في تقنية المعلومات بمعنى بلوغ مراحل غير مسبوقة في المنافسة على التحكم في حركة الإعلام، فيما يتصل بقيادة التوجهات سياسياً وإستراتيجياً واقتصادياً واجتماعياً.

ولفتت إلى أن الذكاء الاصطناعي وجد طريقه إلى صناعة الإعلام في السنوات الماضية، وتضاعف عدد الحلول التي يقدمها في سبيل تحسين إنتاج المحتوى الإعلامي، وبات يؤثر في مختلف مراحل سلسلة القيمة لصناعة الإعلام.

وأضافت مديرة مشروع منتدى مسك للإعلام: التغيير الذي طرأ على مشهد الإعلام في العالم بأَسْره، قاد مركز المبادرات في مؤسسة مسك الخيرية، إلى وضع واقع الإعلام الجديد ضمن اهتماماته، خاصة أنه إحدى الركائز التي تعمل عليها المؤسسة.

وفي ختام كلمتها، شكرت عهود العرفج؛ جمهورية مصر العربية التي طالما كانت ولا تزال منارة إعلامية تضيء على العالم العربي أجمع، على استضافة منتدى مسك للإعلام، معربة عن أملها في أن يُحدث بصمة مختلفة وتأثيراً إيجابياً في صناعة الإعلام بشكل عام وفي الأوساط الشبابية المهتمة بهذه الصناعة.

26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441
12:51 PM

مديرة "مسك للإعلام" من القاهرة: "الصحافة الآلية" تنتج طيفاً واسعاً للقصص الخبرية

أكّدت في كلمتها الافتتاحية أن الذكاء الاصطناعي يسهم في تحسين إنتاج المحتوى الإعلامي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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أكّدت مديرة مشروع منتدى مسك للإعلام عهود العرفج؛ أن "الصحافة الآلية" تستطيع أن تنتج طيفاً واسعاً من القصص الخبرية، بِدْءاً من أحوال الطقس ونتائج مباريات كرة القدم، أو حتى النتائج المالية للشركات وغيرها.

وقالت "العرفج"؛ في كلمتها الافتتاحية لمنتدى مسك للإعلام بالعاصمة المصرية القاهرة، الذي ينظمه مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، تحت عنوان "التحوّلات الذكية في صناعة الإعلام"، وسط مشاركة نخبة من المتحدثين والمختصين من 12 دولة حول العالم، أن مفاهيم مثل البيانات الضخمة، والإعلام الذكي، وتعلُّم الآلة، والدرون، وروبوتات الدردشة، وغيرها الكثير باتت تشكل فلك الإعلام الحديث، وكل مفهوم يدور حوله كثير من الممارسات والتطبيقات التي غَيَّرت من ملامح صناعة الإعلام.

وأشارت إلى أن الوصول إلى دوائر متقدمة في تقنية المعلومات بمعنى بلوغ مراحل غير مسبوقة في المنافسة على التحكم في حركة الإعلام، فيما يتصل بقيادة التوجهات سياسياً وإستراتيجياً واقتصادياً واجتماعياً.

ولفتت إلى أن الذكاء الاصطناعي وجد طريقه إلى صناعة الإعلام في السنوات الماضية، وتضاعف عدد الحلول التي يقدمها في سبيل تحسين إنتاج المحتوى الإعلامي، وبات يؤثر في مختلف مراحل سلسلة القيمة لصناعة الإعلام.

وأضافت مديرة مشروع منتدى مسك للإعلام: التغيير الذي طرأ على مشهد الإعلام في العالم بأَسْره، قاد مركز المبادرات في مؤسسة مسك الخيرية، إلى وضع واقع الإعلام الجديد ضمن اهتماماته، خاصة أنه إحدى الركائز التي تعمل عليها المؤسسة.

وفي ختام كلمتها، شكرت عهود العرفج؛ جمهورية مصر العربية التي طالما كانت ولا تزال منارة إعلامية تضيء على العالم العربي أجمع، على استضافة منتدى مسك للإعلام، معربة عن أملها في أن يُحدث بصمة مختلفة وتأثيراً إيجابياً في صناعة الإعلام بشكل عام وفي الأوساط الشبابية المهتمة بهذه الصناعة.

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