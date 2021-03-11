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تفاعلاً مع "سبق".. محافظة جدة تحقق في موضوع الـ46 ريالاً مستحقات مواطنة لمدة عامين بإحدى المدارس

تابعت الواقعة وكلفت "التعليم" و"الموارد البشرية" بتطبيق الأنظمة

تفاعلت محافظة جدة مع الخبر الذي نشرته "سبق" تحت عنوان (مواطنة تتفاجأ بـ46 ريالاً مستحقاتها لمدة عامين بمدرسة بجدة).

وفي هذا الإطار، أكدت المحافظة أنها كلفت الإدارة المختصة بالمحافظة بمتابعة ما نُشِر في صحيفة "سبق" الإلكترونية، حيث أوضح مدير عام إدارة المراسم والعلاقات العامة بالمحافظة ياسر بن صدقة المداح بأن المحافظة تابعت موضوع الموظفة المشار إليها في الخبر.

وأضاف "المداح" أنه تم تكليف الإدارة المختصة بالمحافظة والشخوص على المدرسة والتحقق مما ذُكِر، وتوجيه إدارة التعليم بالمحافظة وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة لاستكمال الإجراءات اللازمة، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة.

وكانت "سبق" قد نشرت خبراً عن موظفة تتفاجأ بـ46 ريالاً مستحقاتها عن عامين عملت خلالهما داخل المدرسة، وما يعانيه السعوديات من قيادة وافدة للمدرسة أدّت لتقديم استقالة الموظفة.

محافظة جدة إدارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تفاعلاً مع "سبق".. محافظة جدة تحقق في موضوع الـ46 ريالاً مستحقات مواطنة لمدة عامين بإحدى المدارس
سبق

تفاعلت محافظة جدة مع الخبر الذي نشرته "سبق" تحت عنوان (مواطنة تتفاجأ بـ46 ريالاً مستحقاتها لمدة عامين بمدرسة بجدة).

وفي هذا الإطار، أكدت المحافظة أنها كلفت الإدارة المختصة بالمحافظة بمتابعة ما نُشِر في صحيفة "سبق" الإلكترونية، حيث أوضح مدير عام إدارة المراسم والعلاقات العامة بالمحافظة ياسر بن صدقة المداح بأن المحافظة تابعت موضوع الموظفة المشار إليها في الخبر.

وأضاف "المداح" أنه تم تكليف الإدارة المختصة بالمحافظة والشخوص على المدرسة والتحقق مما ذُكِر، وتوجيه إدارة التعليم بالمحافظة وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة لاستكمال الإجراءات اللازمة، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة.

وكانت "سبق" قد نشرت خبراً عن موظفة تتفاجأ بـ46 ريالاً مستحقاتها عن عامين عملت خلالهما داخل المدرسة، وما يعانيه السعوديات من قيادة وافدة للمدرسة أدّت لتقديم استقالة الموظفة.

11 مارس 2021 - 27 رجب 1442
03:57 PM

تفاعلاً مع "سبق".. محافظة جدة تحقق في موضوع الـ46 ريالاً مستحقات مواطنة لمدة عامين بإحدى المدارس

تابعت الواقعة وكلفت "التعليم" و"الموارد البشرية" بتطبيق الأنظمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تفاعلت محافظة جدة مع الخبر الذي نشرته "سبق" تحت عنوان (مواطنة تتفاجأ بـ46 ريالاً مستحقاتها لمدة عامين بمدرسة بجدة).

وفي هذا الإطار، أكدت المحافظة أنها كلفت الإدارة المختصة بالمحافظة بمتابعة ما نُشِر في صحيفة "سبق" الإلكترونية، حيث أوضح مدير عام إدارة المراسم والعلاقات العامة بالمحافظة ياسر بن صدقة المداح بأن المحافظة تابعت موضوع الموظفة المشار إليها في الخبر.

وأضاف "المداح" أنه تم تكليف الإدارة المختصة بالمحافظة والشخوص على المدرسة والتحقق مما ذُكِر، وتوجيه إدارة التعليم بالمحافظة وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة لاستكمال الإجراءات اللازمة، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة.

وكانت "سبق" قد نشرت خبراً عن موظفة تتفاجأ بـ46 ريالاً مستحقاتها عن عامين عملت خلالهما داخل المدرسة، وما يعانيه السعوديات من قيادة وافدة للمدرسة أدّت لتقديم استقالة الموظفة.

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