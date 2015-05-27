ملعب الملك فهد الدولي يحتضن مباراة تتويج الهلال بلقب الدوري

أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن تغيير ملعب مباراة "الهلال" و"الفيصلي" في الجولة الأخيرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الحساب الرسمي للرابطة على موقع "تويتر" قبل قليل: "قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين نقل مواجهة الهلال ونظيره الفيصلي من ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، إلى ملعب الملك فهد الدولي بالرياض والمقرر إقامتها الأحد المقبل عند الساعة 9:00 مساءً".

وكان "الهلال" قد طلب نقل مباراة "الفيصلي" إلى ملعب الملك فهد الدولي للاحتفال فيه بلقب الدوري السعودي للمحترفين.