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"أمانة جدة": تأجيل ماراثون الليث النسائي لحين إيجاد موقع مناسب

"البقمي" نقلاً عن البلدية: أعداد المشاركات تجاوز 300 سيدة

أوضحت أمانة محافظة جدة على لسان متحدثها بأن بلدية محافظة الليث التابع لها؛ لاتزال تبحث عن موقع مناسب لاستيعاب أكثر من 300 سيدة، تقدمن إلى التسجيل في الماراثون النسائي الأول بالمحافظة، والذي تم تأجيله إلى أكثر من شهرين، بعد أن كان مقرراً إقامته في السادس من شهر جمادى الآخرة الماضي.

تفصلاً؛ قال المتحدث باسم "أمانة جدة" محمد البقمي في تصريح لـ"سبق": "بعد الرجوع لرئيس بلدية محافظة الليث، عليه نفيدكم بأنه سبق المهرجان النسائي مهرجان للرجال وكان عدد المتقدمين لا يتجاوز 25 شخصاً، وبناءً على عدد المشاركين تم تجهيز موقع آخر لتنظيم المهرجان النسائي وتم الإعداد والتنظيم له من حيث تجهيز الموقع والتنسيق مع الجهات الأمنية وفريق نسائي متطوع للتنظيم والتنسيق، بحيث لا يتجاوز عدد المشاركات 50 مشاركة، إلا أنه بلغ عدد المشاركات في ثاني أيام التقديم أكثر من 300 مشاركة، ونظراً لتجاوز أعداد المشاركات العدد المسموح به، فقد تم التأجيل لحين إيجاد موقع آخر يتناسب مع عدد المشاركات الحالي، وزيادة عدد الفريق النسائي المتطوع والذي يقوم بالتنظيم".

وكان الماراثون النسائي الأول في الليث الذي يأتي ضمن الفعاليات الرياضية المصاحبة لمهرجان الربيع، وينظمه فريق "تكاتف" النسائي، حُدّدت المسافة فيه إلى 4 كيلومترات، وبأعمار من 18 سنة وما فوق، قد تم تأجيله إلى أجل غير مسمى.

وأرجعت بلدية الليث حينه أسباب تأجيل الماراثون إلى تجاوز أعداد المتقدمات لأكثر من 150 متقدمة، قبل أن يقفز الرقم ليصل لأكثر من 300 متقدمة - بحسب تصريحات أمانة جدة.

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"أمانة جدة": تأجيل ماراثون الليث النسائي لحين إيجاد موقع مناسب
سبق

أوضحت أمانة محافظة جدة على لسان متحدثها بأن بلدية محافظة الليث التابع لها؛ لاتزال تبحث عن موقع مناسب لاستيعاب أكثر من 300 سيدة، تقدمن إلى التسجيل في الماراثون النسائي الأول بالمحافظة، والذي تم تأجيله إلى أكثر من شهرين، بعد أن كان مقرراً إقامته في السادس من شهر جمادى الآخرة الماضي.

تفصلاً؛ قال المتحدث باسم "أمانة جدة" محمد البقمي في تصريح لـ"سبق": "بعد الرجوع لرئيس بلدية محافظة الليث، عليه نفيدكم بأنه سبق المهرجان النسائي مهرجان للرجال وكان عدد المتقدمين لا يتجاوز 25 شخصاً، وبناءً على عدد المشاركين تم تجهيز موقع آخر لتنظيم المهرجان النسائي وتم الإعداد والتنظيم له من حيث تجهيز الموقع والتنسيق مع الجهات الأمنية وفريق نسائي متطوع للتنظيم والتنسيق، بحيث لا يتجاوز عدد المشاركات 50 مشاركة، إلا أنه بلغ عدد المشاركات في ثاني أيام التقديم أكثر من 300 مشاركة، ونظراً لتجاوز أعداد المشاركات العدد المسموح به، فقد تم التأجيل لحين إيجاد موقع آخر يتناسب مع عدد المشاركات الحالي، وزيادة عدد الفريق النسائي المتطوع والذي يقوم بالتنظيم".

وكان الماراثون النسائي الأول في الليث الذي يأتي ضمن الفعاليات الرياضية المصاحبة لمهرجان الربيع، وينظمه فريق "تكاتف" النسائي، حُدّدت المسافة فيه إلى 4 كيلومترات، وبأعمار من 18 سنة وما فوق، قد تم تأجيله إلى أجل غير مسمى.

وأرجعت بلدية الليث حينه أسباب تأجيل الماراثون إلى تجاوز أعداد المتقدمات لأكثر من 150 متقدمة، قبل أن يقفز الرقم ليصل لأكثر من 300 متقدمة - بحسب تصريحات أمانة جدة.

08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440
07:14 PM

"أمانة جدة": تأجيل ماراثون الليث النسائي لحين إيجاد موقع مناسب

"البقمي" نقلاً عن البلدية: أعداد المشاركات تجاوز 300 سيدة

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عبدالرزاق البجالي - جدة
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أوضحت أمانة محافظة جدة على لسان متحدثها بأن بلدية محافظة الليث التابع لها؛ لاتزال تبحث عن موقع مناسب لاستيعاب أكثر من 300 سيدة، تقدمن إلى التسجيل في الماراثون النسائي الأول بالمحافظة، والذي تم تأجيله إلى أكثر من شهرين، بعد أن كان مقرراً إقامته في السادس من شهر جمادى الآخرة الماضي.

تفصلاً؛ قال المتحدث باسم "أمانة جدة" محمد البقمي في تصريح لـ"سبق": "بعد الرجوع لرئيس بلدية محافظة الليث، عليه نفيدكم بأنه سبق المهرجان النسائي مهرجان للرجال وكان عدد المتقدمين لا يتجاوز 25 شخصاً، وبناءً على عدد المشاركين تم تجهيز موقع آخر لتنظيم المهرجان النسائي وتم الإعداد والتنظيم له من حيث تجهيز الموقع والتنسيق مع الجهات الأمنية وفريق نسائي متطوع للتنظيم والتنسيق، بحيث لا يتجاوز عدد المشاركات 50 مشاركة، إلا أنه بلغ عدد المشاركات في ثاني أيام التقديم أكثر من 300 مشاركة، ونظراً لتجاوز أعداد المشاركات العدد المسموح به، فقد تم التأجيل لحين إيجاد موقع آخر يتناسب مع عدد المشاركات الحالي، وزيادة عدد الفريق النسائي المتطوع والذي يقوم بالتنظيم".

وكان الماراثون النسائي الأول في الليث الذي يأتي ضمن الفعاليات الرياضية المصاحبة لمهرجان الربيع، وينظمه فريق "تكاتف" النسائي، حُدّدت المسافة فيه إلى 4 كيلومترات، وبأعمار من 18 سنة وما فوق، قد تم تأجيله إلى أجل غير مسمى.

وأرجعت بلدية الليث حينه أسباب تأجيل الماراثون إلى تجاوز أعداد المتقدمات لأكثر من 150 متقدمة، قبل أن يقفز الرقم ليصل لأكثر من 300 متقدمة - بحسب تصريحات أمانة جدة.

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