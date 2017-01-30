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واشنطن.. اعتقال المرأة التي كانت تنوي إطلاق النار على رئيسة مجلس النواب الأمريكي

ظهرت في مقطع فيديو مع صديقة لها أثناء اقتحام مبنى الكابيتول

كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، تفاصيل اعتقال السلطات الفيدرالية الأمريكية للمرأة التي كانت تنوي إطلاق النار على رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.
وطبقاً للصحيفة، أن السلطات الفيدرالية الأمريكية، اعتقلت امرأتين على علاقة باقتحام مبنى الكابيتول يوم 6 يناير.

وذكرت الصحيفة، أن إحداهن أعربت عن عزمها، خلال الاحتجاجات، إطلاق النار على رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.
وأشارت الصحيفة، إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي، حصل يوم 12 يناير على مقطع فيديو، ظهرت فيه، السيدتان دون بانكروفت وديانا سانتوس سميث، عند مغادرة مبنى الكونغرس. بعد ذلك قام رجال الأمن، باعتقال المرأتين.

الرئيسية/ أخبار العالم

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واشنطن.. اعتقال المرأة التي كانت تنوي إطلاق النار على رئيسة مجلس النواب الأمريكي
سبق

كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، تفاصيل اعتقال السلطات الفيدرالية الأمريكية للمرأة التي كانت تنوي إطلاق النار على رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.
وطبقاً للصحيفة، أن السلطات الفيدرالية الأمريكية، اعتقلت امرأتين على علاقة باقتحام مبنى الكابيتول يوم 6 يناير.

وذكرت الصحيفة، أن إحداهن أعربت عن عزمها، خلال الاحتجاجات، إطلاق النار على رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.
وأشارت الصحيفة، إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي، حصل يوم 12 يناير على مقطع فيديو، ظهرت فيه، السيدتان دون بانكروفت وديانا سانتوس سميث، عند مغادرة مبنى الكونغرس. بعد ذلك قام رجال الأمن، باعتقال المرأتين.

30 يناير 2021 - 17 جمادى الآخر 1442
04:53 PM

واشنطن.. اعتقال المرأة التي كانت تنوي إطلاق النار على رئيسة مجلس النواب الأمريكي

ظهرت في مقطع فيديو مع صديقة لها أثناء اقتحام مبنى الكابيتول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، تفاصيل اعتقال السلطات الفيدرالية الأمريكية للمرأة التي كانت تنوي إطلاق النار على رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.
وطبقاً للصحيفة، أن السلطات الفيدرالية الأمريكية، اعتقلت امرأتين على علاقة باقتحام مبنى الكابيتول يوم 6 يناير.

وذكرت الصحيفة، أن إحداهن أعربت عن عزمها، خلال الاحتجاجات، إطلاق النار على رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.
وأشارت الصحيفة، إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي، حصل يوم 12 يناير على مقطع فيديو، ظهرت فيه، السيدتان دون بانكروفت وديانا سانتوس سميث، عند مغادرة مبنى الكونغرس. بعد ذلك قام رجال الأمن، باعتقال المرأتين.

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