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39 ألف حالة.. السعودية تسجيل رقم قياسي في التعافي من كورونا خلال رمضان

شكلوا 95 % من الحالات والبالغ عددها 41236 حالة

سجلت المملكة في شهر رمضان المبارك أكثر من 39 ألف حالة تعافٍ من فيروس كورونا المستجد أي ما يُشكل 95 % من إجمالي حالات التعافي والبالغ عددها 41236 حالة.

وكانت وزارة الصحة قد توقعت في وقت سابق تزايد أرقام حالات التعافي من الفيروس، حيث بلغت النسبة 59 % من إجمالي المصابين والذين تخطوا الـ70 ألف حالة حتى اليوم فيما لا تزال28500 حالة بحسب إحصائيات وزارة الصحة نشطة تتلقى العلاج والعناية وبقيت أرقام الوفيات ضئيلة جدًا عند 379 حالة.

من جهة أخرى أكد استشاري الأبحاث الفيروسية الدكتور بندر العصيمي لـ"سبق" أن معدل انتشار فيروس كورونا في السعودية بفضل الله في مرحلة تسطيح المنحنى الآن وهي المرحلة الثانية من مراحل الانتشار الوبائي، موضحًا أن هذه المرحلة تتميز باستمرار البحث عن علاج أو لقاح أو إمكانية تغير سلوك الفيروس في الصيف.

وعزا العصيمي السبب في تسجيل حالات التعافي الكبيرة إلى تطبيق وزارة الصحة لبروتوكول جديد في إنهاء العزل للمصابين بفيروس كورونا، وذلك عند حصول واحدة من ثلاث نتائج: الأولى: مرور عشرة أيام على آخر عينة إيجابية دون ظهور أي أعراض والثانية: ظهور أعراض خفيفة شريطة عدم وجود حرارة ودون استخدام خافض، أو عدم وجود أعراض تنفسية، حينها يعد متعافيًا أيضًا بعد مرور ١٠ أيام على آخر عينة إيجابية والثالثة: ظهور نتيجة عينتين سلبيتين في يومين مختلفين، وهذا في الحالات الحرجة للمنومين بالمستشفيات.

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39 ألف حالة.. السعودية تسجيل رقم قياسي في التعافي من كورونا خلال رمضان
سبق

سجلت المملكة في شهر رمضان المبارك أكثر من 39 ألف حالة تعافٍ من فيروس كورونا المستجد أي ما يُشكل 95 % من إجمالي حالات التعافي والبالغ عددها 41236 حالة.

وكانت وزارة الصحة قد توقعت في وقت سابق تزايد أرقام حالات التعافي من الفيروس، حيث بلغت النسبة 59 % من إجمالي المصابين والذين تخطوا الـ70 ألف حالة حتى اليوم فيما لا تزال28500 حالة بحسب إحصائيات وزارة الصحة نشطة تتلقى العلاج والعناية وبقيت أرقام الوفيات ضئيلة جدًا عند 379 حالة.

من جهة أخرى أكد استشاري الأبحاث الفيروسية الدكتور بندر العصيمي لـ"سبق" أن معدل انتشار فيروس كورونا في السعودية بفضل الله في مرحلة تسطيح المنحنى الآن وهي المرحلة الثانية من مراحل الانتشار الوبائي، موضحًا أن هذه المرحلة تتميز باستمرار البحث عن علاج أو لقاح أو إمكانية تغير سلوك الفيروس في الصيف.

وعزا العصيمي السبب في تسجيل حالات التعافي الكبيرة إلى تطبيق وزارة الصحة لبروتوكول جديد في إنهاء العزل للمصابين بفيروس كورونا، وذلك عند حصول واحدة من ثلاث نتائج: الأولى: مرور عشرة أيام على آخر عينة إيجابية دون ظهور أي أعراض والثانية: ظهور أعراض خفيفة شريطة عدم وجود حرارة ودون استخدام خافض، أو عدم وجود أعراض تنفسية، حينها يعد متعافيًا أيضًا بعد مرور ١٠ أيام على آخر عينة إيجابية والثالثة: ظهور نتيجة عينتين سلبيتين في يومين مختلفين، وهذا في الحالات الحرجة للمنومين بالمستشفيات.

23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
08:32 PM

39 ألف حالة.. السعودية تسجيل رقم قياسي في التعافي من كورونا خلال رمضان

شكلوا 95 % من الحالات والبالغ عددها 41236 حالة

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قاسم الخبراني - الرياض
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سجلت المملكة في شهر رمضان المبارك أكثر من 39 ألف حالة تعافٍ من فيروس كورونا المستجد أي ما يُشكل 95 % من إجمالي حالات التعافي والبالغ عددها 41236 حالة.

وكانت وزارة الصحة قد توقعت في وقت سابق تزايد أرقام حالات التعافي من الفيروس، حيث بلغت النسبة 59 % من إجمالي المصابين والذين تخطوا الـ70 ألف حالة حتى اليوم فيما لا تزال28500 حالة بحسب إحصائيات وزارة الصحة نشطة تتلقى العلاج والعناية وبقيت أرقام الوفيات ضئيلة جدًا عند 379 حالة.

من جهة أخرى أكد استشاري الأبحاث الفيروسية الدكتور بندر العصيمي لـ"سبق" أن معدل انتشار فيروس كورونا في السعودية بفضل الله في مرحلة تسطيح المنحنى الآن وهي المرحلة الثانية من مراحل الانتشار الوبائي، موضحًا أن هذه المرحلة تتميز باستمرار البحث عن علاج أو لقاح أو إمكانية تغير سلوك الفيروس في الصيف.

وعزا العصيمي السبب في تسجيل حالات التعافي الكبيرة إلى تطبيق وزارة الصحة لبروتوكول جديد في إنهاء العزل للمصابين بفيروس كورونا، وذلك عند حصول واحدة من ثلاث نتائج: الأولى: مرور عشرة أيام على آخر عينة إيجابية دون ظهور أي أعراض والثانية: ظهور أعراض خفيفة شريطة عدم وجود حرارة ودون استخدام خافض، أو عدم وجود أعراض تنفسية، حينها يعد متعافيًا أيضًا بعد مرور ١٠ أيام على آخر عينة إيجابية والثالثة: ظهور نتيجة عينتين سلبيتين في يومين مختلفين، وهذا في الحالات الحرجة للمنومين بالمستشفيات.

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