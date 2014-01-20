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"فقع عرعر" .. 1500 ريال للكيس والكميات كبيرة

وفرة في الإنتاج والمعروض هذا الشهر حتى نهاية الموسم

يشهد سوق الفقع في مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية هذه الأيام إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين وزوّار المملكة لشراء فقع الشمال المتوافر هذا العام بكميات كبيرة، وسط أسعار مختلفة تعد في مجملها في متناول الجميع.

واوضح أحد باعة سوق الفقع ويُدعى سعود العنزي، أن سوق الفقع شهد كميات كبيرة من العرض، وسيستمر في التزايد خلال هذا الشهر حتى نهاية الموسم، مبيناً أن سعر "الكيس" الواحد من الفقع الذي يزن 10 كيلو جرامات يراوح بين 1000 و1500 ريال.

والفقع "نبات فطري" ينمو بعد هطول الأمطار الموسمية، ويعثر عليه بالقرب من نبات "الرقروق" الظاهر في منطقتها بعض التشققات الأرضية، وأفضل أنواعه الذي يظهر في منطقة الحدود الشمالية، مثل: الزبيدي المتميز بلونه الأبيض، والكمأ الأسمر.

وللفقع فوائد صحيّة جمّة ذُكرت في كتب الطب النبوي، ويُفضل قبل تناوله مطبوخا القيام بتقشيره ثم غسله لتنظيفه من عوالق التراب والرمل، ويستغرق طبخه من ساعة إلى ساعة ونصف الساعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فقع عرعر" .. 1500 ريال للكيس والكميات كبيرة
سبق

يشهد سوق الفقع في مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية هذه الأيام إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين وزوّار المملكة لشراء فقع الشمال المتوافر هذا العام بكميات كبيرة، وسط أسعار مختلفة تعد في مجملها في متناول الجميع.

واوضح أحد باعة سوق الفقع ويُدعى سعود العنزي، أن سوق الفقع شهد كميات كبيرة من العرض، وسيستمر في التزايد خلال هذا الشهر حتى نهاية الموسم، مبيناً أن سعر "الكيس" الواحد من الفقع الذي يزن 10 كيلو جرامات يراوح بين 1000 و1500 ريال.

والفقع "نبات فطري" ينمو بعد هطول الأمطار الموسمية، ويعثر عليه بالقرب من نبات "الرقروق" الظاهر في منطقتها بعض التشققات الأرضية، وأفضل أنواعه الذي يظهر في منطقة الحدود الشمالية، مثل: الزبيدي المتميز بلونه الأبيض، والكمأ الأسمر.

وللفقع فوائد صحيّة جمّة ذُكرت في كتب الطب النبوي، ويُفضل قبل تناوله مطبوخا القيام بتقشيره ثم غسله لتنظيفه من عوالق التراب والرمل، ويستغرق طبخه من ساعة إلى ساعة ونصف الساعة.

20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
11:43 AM

"فقع عرعر" .. 1500 ريال للكيس والكميات كبيرة

وفرة في الإنتاج والمعروض هذا الشهر حتى نهاية الموسم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
14
19,077

يشهد سوق الفقع في مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية هذه الأيام إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين وزوّار المملكة لشراء فقع الشمال المتوافر هذا العام بكميات كبيرة، وسط أسعار مختلفة تعد في مجملها في متناول الجميع.

واوضح أحد باعة سوق الفقع ويُدعى سعود العنزي، أن سوق الفقع شهد كميات كبيرة من العرض، وسيستمر في التزايد خلال هذا الشهر حتى نهاية الموسم، مبيناً أن سعر "الكيس" الواحد من الفقع الذي يزن 10 كيلو جرامات يراوح بين 1000 و1500 ريال.

والفقع "نبات فطري" ينمو بعد هطول الأمطار الموسمية، ويعثر عليه بالقرب من نبات "الرقروق" الظاهر في منطقتها بعض التشققات الأرضية، وأفضل أنواعه الذي يظهر في منطقة الحدود الشمالية، مثل: الزبيدي المتميز بلونه الأبيض، والكمأ الأسمر.

وللفقع فوائد صحيّة جمّة ذُكرت في كتب الطب النبوي، ويُفضل قبل تناوله مطبوخا القيام بتقشيره ثم غسله لتنظيفه من عوالق التراب والرمل، ويستغرق طبخه من ساعة إلى ساعة ونصف الساعة.

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