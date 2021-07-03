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"الحصيني": اليوم تبدأ الجوزاء.. تكثر فيه رياح السموم ويبلغ الحر أشده

قال: تظهر فيه الهقعة والهنعة.. توقدت المعزاء وكنست الظباء وطاب الخباء

قال عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات، ‏إن الجوزاء تبدأ اليوم السبت ومدتها 26 يوماً تظهر فيه الهقعة – والهنعة لكل واحد منها "13" يوماً وتكثر في الجوزاء رياح السموم فيها جمرة القيظ، حيث يبلغ الحر أشده، وفيها طباخ التمر، وتبدأ بواكير النخل بطرح بواكير الرطب في المدينة والأحساء ثم الرياض.

وأضاف الحصيني، في تغريدة على حسابه بتويتر، إن الجوزاء تزرع فيه بعض الخضار كالقرع والكوسة، وينقص النهار ويزيد الليل.

وتابع، تقول العرب إذا طلعت الجوزاء توقدت المعزاء وكنست الظباء وعرقت العلباء وطاب الخباء، واليوم أول أيام الهقعة وأيامه "13" يوماً، حيث تقول العرب إذا طلعت الهقعة تقوص الناس للقلعة، ورجعوا عن النجعة، وأردفتها الهنعة .

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"الحصيني": اليوم تبدأ الجوزاء.. تكثر فيه رياح السموم ويبلغ الحر أشده
سبق

قال عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات، ‏إن الجوزاء تبدأ اليوم السبت ومدتها 26 يوماً تظهر فيه الهقعة – والهنعة لكل واحد منها "13" يوماً وتكثر في الجوزاء رياح السموم فيها جمرة القيظ، حيث يبلغ الحر أشده، وفيها طباخ التمر، وتبدأ بواكير النخل بطرح بواكير الرطب في المدينة والأحساء ثم الرياض.

وأضاف الحصيني، في تغريدة على حسابه بتويتر، إن الجوزاء تزرع فيه بعض الخضار كالقرع والكوسة، وينقص النهار ويزيد الليل.

وتابع، تقول العرب إذا طلعت الجوزاء توقدت المعزاء وكنست الظباء وعرقت العلباء وطاب الخباء، واليوم أول أيام الهقعة وأيامه "13" يوماً، حيث تقول العرب إذا طلعت الهقعة تقوص الناس للقلعة، ورجعوا عن النجعة، وأردفتها الهنعة .

03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442
11:28 AM

"الحصيني": اليوم تبدأ الجوزاء.. تكثر فيه رياح السموم ويبلغ الحر أشده

قال: تظهر فيه الهقعة والهنعة.. توقدت المعزاء وكنست الظباء وطاب الخباء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات، ‏إن الجوزاء تبدأ اليوم السبت ومدتها 26 يوماً تظهر فيه الهقعة – والهنعة لكل واحد منها "13" يوماً وتكثر في الجوزاء رياح السموم فيها جمرة القيظ، حيث يبلغ الحر أشده، وفيها طباخ التمر، وتبدأ بواكير النخل بطرح بواكير الرطب في المدينة والأحساء ثم الرياض.

وأضاف الحصيني، في تغريدة على حسابه بتويتر، إن الجوزاء تزرع فيه بعض الخضار كالقرع والكوسة، وينقص النهار ويزيد الليل.

وتابع، تقول العرب إذا طلعت الجوزاء توقدت المعزاء وكنست الظباء وعرقت العلباء وطاب الخباء، واليوم أول أيام الهقعة وأيامه "13" يوماً، حيث تقول العرب إذا طلعت الهقعة تقوص الناس للقلعة، ورجعوا عن النجعة، وأردفتها الهنعة .

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