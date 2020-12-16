النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تقرير عقاري يرصد: ارتفاع بنسبة 71% في عدد العقود في الربع الثالث من 2020

ارتفاع ملحوظ في حجم التمويل بنسبة 84%

رصد تقرير عن الصفقات العقارية للربع الثالث من عام 2020م في بعض مناطق المملكة العربية السعودية، نشرته دار القياس للتقييم، حالة من التفاؤل والمؤشرات الإيجابية على المدى القصير نتيجة لعدد من العوامل والمبادرات الحكومية التي تعالج التحديات الرئيسة التي تخدم القطاع العقاري في المملكة وتساهم في تطوره.

وقارن التقرير بين الصفقات العقارية للربع الثالث من عام 2020م مع نفس الفترة في العام الماضي من ناحية عدد الصفقات وقيمتها لكل من مدن الرياض، مكة المكرمة، جدة، الدمام.

وأشار التقرير إلى ارتفاع ملحوظ في عدد العقود بنسبة 71% في الربع الثالث من عام 2020م مقارنة مع الربع الثالث من عام 2019م، كما أشار إلى الارتفاع الملحوظ في حجم التمويل بنسبة 84%، حيث إن إجمالي عدد العقود وحجم التمويل يتجاوز إجمالي ما قُدِم خلال العامين 2018 و2019 مجتمعين، وهي دلالات تعطي صورة حقيقية عن الحراك الإيجابي وانعكاساته في السوق العقاري في المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تقرير عقاري يرصد: ارتفاع بنسبة 71% في عدد العقود في الربع الثالث من 2020
سبق

رصد تقرير عن الصفقات العقارية للربع الثالث من عام 2020م في بعض مناطق المملكة العربية السعودية، نشرته دار القياس للتقييم، حالة من التفاؤل والمؤشرات الإيجابية على المدى القصير نتيجة لعدد من العوامل والمبادرات الحكومية التي تعالج التحديات الرئيسة التي تخدم القطاع العقاري في المملكة وتساهم في تطوره.

وقارن التقرير بين الصفقات العقارية للربع الثالث من عام 2020م مع نفس الفترة في العام الماضي من ناحية عدد الصفقات وقيمتها لكل من مدن الرياض، مكة المكرمة، جدة، الدمام.

وأشار التقرير إلى ارتفاع ملحوظ في عدد العقود بنسبة 71% في الربع الثالث من عام 2020م مقارنة مع الربع الثالث من عام 2019م، كما أشار إلى الارتفاع الملحوظ في حجم التمويل بنسبة 84%، حيث إن إجمالي عدد العقود وحجم التمويل يتجاوز إجمالي ما قُدِم خلال العامين 2018 و2019 مجتمعين، وهي دلالات تعطي صورة حقيقية عن الحراك الإيجابي وانعكاساته في السوق العقاري في المملكة.

16 ديسمبر 2020 - 1 جمادى الأول 1442
11:46 PM

تقرير عقاري يرصد: ارتفاع بنسبة 71% في عدد العقود في الربع الثالث من 2020

ارتفاع ملحوظ في حجم التمويل بنسبة 84%

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
881

رصد تقرير عن الصفقات العقارية للربع الثالث من عام 2020م في بعض مناطق المملكة العربية السعودية، نشرته دار القياس للتقييم، حالة من التفاؤل والمؤشرات الإيجابية على المدى القصير نتيجة لعدد من العوامل والمبادرات الحكومية التي تعالج التحديات الرئيسة التي تخدم القطاع العقاري في المملكة وتساهم في تطوره.

وقارن التقرير بين الصفقات العقارية للربع الثالث من عام 2020م مع نفس الفترة في العام الماضي من ناحية عدد الصفقات وقيمتها لكل من مدن الرياض، مكة المكرمة، جدة، الدمام.

وأشار التقرير إلى ارتفاع ملحوظ في عدد العقود بنسبة 71% في الربع الثالث من عام 2020م مقارنة مع الربع الثالث من عام 2019م، كما أشار إلى الارتفاع الملحوظ في حجم التمويل بنسبة 84%، حيث إن إجمالي عدد العقود وحجم التمويل يتجاوز إجمالي ما قُدِم خلال العامين 2018 و2019 مجتمعين، وهي دلالات تعطي صورة حقيقية عن الحراك الإيجابي وانعكاساته في السوق العقاري في المملكة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,640
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,590
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,628
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,080

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

أحمد عجب
الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي
المنقذ الأول

المنقذ الأول

مها الجبر
أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

عبدالغني الشيخ
شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

ماجد الحربي
التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

سارة الجهني
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد
فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

حواء القرني
فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

علي آل شرمة
عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

نايف الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة