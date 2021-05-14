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مدير "قياس": حذفنا 25 % من محتوى مواد الاختبار تسهيلاً على أبنائنا الطلبة

كشف عن توزيع أسئلة "التحصيلي" وزيادة الوقت المخصص لكل مادة بمعدل 5 دقائق

كشف المدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، الدكتور عبد الله القاطعي، عن محتوى الاختبار التحصيلي عن بُعد، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء جاء تيسيرًا وتسهيلاً على أبنائنا الطلبة، وتحقيق عنصرَيْ السلامة والأمان للطلاب والطالبات، ودعمهم، ومساندتهم في ظل الظروف الراهنة.

وأوضح الدكتور القاطعي أن الاختبار التحصيلي العلمي عن بُعد يتكون من أربع مواد، هي: (الأحياء – الكيمياء - الفيزياء - والرياضيات). أما الاختبار التحصيلي النظري عن بُعد فيتكون من (توحيد، حديث، فقه، بلاغة، أدب، نحو، دراسات اجتماعية).

وأكد أن محتوى اختبار التحصيل الدراسي من محتوى المواد المذكورة من السنة الأولى والثانية الثانوية، والفصل الأول من الثالثة الثانوية. مشيرًا إلى أن التركيز سيكون على السنة الثانية، والفصل الأول من السنة الثالثة.

وبيَّن أنه تم حذف ما يقرب من 16 %، وقد يصل الحذف في بعض محتوى المواد إلى 25 %؛ وذلك تسهيلاً على أبنائنا الطلاب، ونتيجة للظروف الحالية. مفيدًا بأنه سيتم زيادة الوقت المخصص لكل مادة بمعدل خمس دقائق.

المركز الوطني للقياس هيئة تقويم التعليم والتدريب الاختبار التحصيلي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدير "قياس": حذفنا 25 % من محتوى مواد الاختبار تسهيلاً على أبنائنا الطلبة
سبق

كشف المدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، الدكتور عبد الله القاطعي، عن محتوى الاختبار التحصيلي عن بُعد، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء جاء تيسيرًا وتسهيلاً على أبنائنا الطلبة، وتحقيق عنصرَيْ السلامة والأمان للطلاب والطالبات، ودعمهم، ومساندتهم في ظل الظروف الراهنة.

وأوضح الدكتور القاطعي أن الاختبار التحصيلي العلمي عن بُعد يتكون من أربع مواد، هي: (الأحياء – الكيمياء - الفيزياء - والرياضيات). أما الاختبار التحصيلي النظري عن بُعد فيتكون من (توحيد، حديث، فقه، بلاغة، أدب، نحو، دراسات اجتماعية).

وأكد أن محتوى اختبار التحصيل الدراسي من محتوى المواد المذكورة من السنة الأولى والثانية الثانوية، والفصل الأول من الثالثة الثانوية. مشيرًا إلى أن التركيز سيكون على السنة الثانية، والفصل الأول من السنة الثالثة.

وبيَّن أنه تم حذف ما يقرب من 16 %، وقد يصل الحذف في بعض محتوى المواد إلى 25 %؛ وذلك تسهيلاً على أبنائنا الطلاب، ونتيجة للظروف الحالية. مفيدًا بأنه سيتم زيادة الوقت المخصص لكل مادة بمعدل خمس دقائق.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
01:35 AM
اخر تعديل
14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
03:05 AM

مدير "قياس": حذفنا 25 % من محتوى مواد الاختبار تسهيلاً على أبنائنا الطلبة

كشف عن توزيع أسئلة "التحصيلي" وزيادة الوقت المخصص لكل مادة بمعدل 5 دقائق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشف المدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، الدكتور عبد الله القاطعي، عن محتوى الاختبار التحصيلي عن بُعد، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء جاء تيسيرًا وتسهيلاً على أبنائنا الطلبة، وتحقيق عنصرَيْ السلامة والأمان للطلاب والطالبات، ودعمهم، ومساندتهم في ظل الظروف الراهنة.

وأوضح الدكتور القاطعي أن الاختبار التحصيلي العلمي عن بُعد يتكون من أربع مواد، هي: (الأحياء – الكيمياء - الفيزياء - والرياضيات). أما الاختبار التحصيلي النظري عن بُعد فيتكون من (توحيد، حديث، فقه، بلاغة، أدب، نحو، دراسات اجتماعية).

وأكد أن محتوى اختبار التحصيل الدراسي من محتوى المواد المذكورة من السنة الأولى والثانية الثانوية، والفصل الأول من الثالثة الثانوية. مشيرًا إلى أن التركيز سيكون على السنة الثانية، والفصل الأول من السنة الثالثة.

وبيَّن أنه تم حذف ما يقرب من 16 %، وقد يصل الحذف في بعض محتوى المواد إلى 25 %؛ وذلك تسهيلاً على أبنائنا الطلاب، ونتيجة للظروف الحالية. مفيدًا بأنه سيتم زيادة الوقت المخصص لكل مادة بمعدل خمس دقائق.

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