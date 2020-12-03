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الطائف.. ٦ آلاف فحص إشعاعي خلال شهر

أجريت داخل مجمع الملك فيصل الطبي

أظهرت إحصائية حديثة لمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، أن قسم الأشعة بالمجمع أجرى ٦٦٤٦ فحصًا إشعاعيًّا خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأوضحت "صحة الطائف" تفاصيل الإحصائية؛ حيث بيّنت الأرقام أن ٢٦٣٤ فحصًا أجري بالأشعة السينية، و٦٢٢ بالأشعة المقطعية، و٦٤٠ بالرنين المغناطيسي، و٩١٣ بالموجات فوق الصوتية، و٥٩ بأجهزة الديكسا لقياس كثافة العظام، و٧٣ فحصًا لأشعة الثدي بجهاز الماموقرام، و١٦١٩ بالأشعة السينية المتنقلة، و٨٥ بالتنظير الإشعاعي، وحالة واحدة لفحص الطب النووي.

وأضافت أن مسؤولي قسم الأشعة بالمجمع يواصلون تقديم المحاضرات والدورات التدريبية للعاملين بالقسم؛ لإطلاعهم على كل ما هو جديد في المجال الإشعاعي.

مجمع الملك فيصل الطبي الطائف

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الطائف.. ٦ آلاف فحص إشعاعي خلال شهر
سبق

أظهرت إحصائية حديثة لمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، أن قسم الأشعة بالمجمع أجرى ٦٦٤٦ فحصًا إشعاعيًّا خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأوضحت "صحة الطائف" تفاصيل الإحصائية؛ حيث بيّنت الأرقام أن ٢٦٣٤ فحصًا أجري بالأشعة السينية، و٦٢٢ بالأشعة المقطعية، و٦٤٠ بالرنين المغناطيسي، و٩١٣ بالموجات فوق الصوتية، و٥٩ بأجهزة الديكسا لقياس كثافة العظام، و٧٣ فحصًا لأشعة الثدي بجهاز الماموقرام، و١٦١٩ بالأشعة السينية المتنقلة، و٨٥ بالتنظير الإشعاعي، وحالة واحدة لفحص الطب النووي.

وأضافت أن مسؤولي قسم الأشعة بالمجمع يواصلون تقديم المحاضرات والدورات التدريبية للعاملين بالقسم؛ لإطلاعهم على كل ما هو جديد في المجال الإشعاعي.

03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442
02:09 PM

الطائف.. ٦ آلاف فحص إشعاعي خلال شهر

أجريت داخل مجمع الملك فيصل الطبي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أظهرت إحصائية حديثة لمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، أن قسم الأشعة بالمجمع أجرى ٦٦٤٦ فحصًا إشعاعيًّا خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأوضحت "صحة الطائف" تفاصيل الإحصائية؛ حيث بيّنت الأرقام أن ٢٦٣٤ فحصًا أجري بالأشعة السينية، و٦٢٢ بالأشعة المقطعية، و٦٤٠ بالرنين المغناطيسي، و٩١٣ بالموجات فوق الصوتية، و٥٩ بأجهزة الديكسا لقياس كثافة العظام، و٧٣ فحصًا لأشعة الثدي بجهاز الماموقرام، و١٦١٩ بالأشعة السينية المتنقلة، و٨٥ بالتنظير الإشعاعي، وحالة واحدة لفحص الطب النووي.

وأضافت أن مسؤولي قسم الأشعة بالمجمع يواصلون تقديم المحاضرات والدورات التدريبية للعاملين بالقسم؛ لإطلاعهم على كل ما هو جديد في المجال الإشعاعي.

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